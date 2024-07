Fijan fecha para el inicio del juicio contra Añez y otras exautoridades por el caso Senkata

Por su parte, la expresidenta Jeanine Añez considera que los jueces Liz Avilés, Germán Ramos y Marco A Vargas “no tienen competencia” para juzgarla.

La Procuraduría General de Estado (PGE) informó que se fijó para el 2 de septiembre el inicio del juicio oral, público y contradictorio del caso Senkata, donde se incluye a la expresidenta Jeanine Añez figura como acusada junto con otras exautoridades.

En un comunicado, la PGE indicó que se tiene previsto la audiencia comience a las 9:00 y señala que los imputados son acusados por “la comisión del delito de genocidio”.

En tanto, Añez, mediante las redes sociales que son administradas por sus familiares, manifestó su rechazo.

“No tienen competencia (para juzgarme). He recusado a sicarios del gobierno Liz Avilés, Germán Ramos y Marco A Vargas (jueces del) Tribunal 6º de La Paz al que me someten como en Patrañas 1 y 2 (terrorismo e incumplimiento de deberes) ahora en Patraña 3 (EBA). Tortura contra una presa política es ilegal, falsa y violenta”, indicó en su cuenta de X, antes Twitter.

El caso investiga los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves por hechos de 2019 en Senkata.

Procesos contra Añez

En junio del 2022 Añez recibió una condena de 10 años de prisión acusada de haber asumido el poder de forma irregular en noviembre de 2019.

Añez también enfrenta otro proceso por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.

En tanto, también cumple detención preventiva por presunto nombramiento irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).