Guillermina Kuno, dirigente de Bartolinas, desde Venezuela justificó la restricción de ingreso a Tuto Quiroga

Fuente: Visión 360 Carlos Quisbert / Enviado especial La dirigente de la organización de Mujeres Bartolina Sisa, Guillermina Kuno, es parte de la comitiva de más de 40 representantes de Bolivia, que llegaron a Venezuela para cumplir con la labor de «acompañantes internacionales» o veedores, para las elecciones presidenciales de Bolivia.



En entrevista con Visión360, la dirigente explicó que llegó al país caribe, junto con la ministra de la presidencia, María Nela Prada, y otros legisladores del MAS. Todos, atendieron la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Sobre los expresidentes de otros países, como el boliviano Jorge Tuto Quiroga, sostuvo que no pueden pretender ingresar al país venezolano, «si no fueron invitados». «Si no nos invitan no podemos ir a insultar o a hacer algo, entonces tiene que respetarse», dijo la dirigente. Asimismo, ante la pregunta sobre qué opina de que Tuto Quiroga llamó dictador al presidente Nicolás Maduro, Kuno señaló que «como bolivianos no podemos calificar pues, su pueblo tiene que calificar, entonces ellos saben que es muy mal eso, yo digo como organización Bartolina Sisa». Invitados En un encuentro realizado este sábado, con el Presidente y candidato Nicolás Maduro, se pudo observar la presencia de varias personalidades, dirigentes y autoridades bolivianas. Por ejemplo, se vio a la ministra Maria Nela Prada; al exministro de Minería, César Navarro; al ex representante de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti; al periodista Jaime Iturri, además de asambleístas y dirigentes sociales.