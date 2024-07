Hasta el momento solo Bolivia y otros cuatro países reconocen victoria de Maduro

La mayoría de los países de la región expresan su rechazo a la determinación del organismo electoral de Venezuela y denuncia que hubo un monumental fraude.

La victoria de Maduro es cuestionada por la mayoría de países. Foto: AP

Boris Bueno Camacho / La Paz

Nicolás Maduro fue reconocido como ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que emitió la noche del domingo un primer boletín oficial en el cual confirmó que al 80 por ciento del escrutinio, el exmandatario habría obtenido el 51,20% de la preferencia electoral (5.150.092 votos) contra el 44,2% de su principal contrincante, el opositor Edmundo González (4.445.978 votos). La información oficial causó estupor porque las encuestas en boca de urna daban como vencedor a este último por un amplio margen.

Varios países expresaron desde la misma noche del domingo su rechazo a la información que daba el organismo electoral venezolano y denunciaron que se orquestó un monumental fraude para favorecer a Maduro en su intención de hacerse por tercera vez consecutiva con el poder en el país bolivariano; pero, al contrario de la corriente regional, el mandatario Luis Arce Catacora fue el primero en pronunciarse a través de sus redes sociales para felicitar al venezolano por una nueva victoria.

“Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas. Queremos ratificar nuestra voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad, cooperación y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la integración soberana de nuestros pueblos”, escribió.

El gobierno de Arce fue uno de los cuatro que felicitó a Maduro por su victoria. Foto: Los Tiempos

La posición del mandatario boliviano no es compartida por el resto de sus homólogos del continente. El presidente chileno Gabriel Boric fue uno de los primeros en manifestarse para expresar su duda frente al resultado anunciado en el país llanero y exigió que sean examinadores internacionales imparciales quienes certifiquen la supuesta victoria de Maduro; en tanto, Chile no reconocerá el triunfo anunciado por esa instancia.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, enfatizó.

Por su parte, Estados Unidos Estados Unidos expresó su ‘seria preocupación’ tras los resultados anunciados por el régimen chavista. “Tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”, declaró el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken. Asimismo, el presidente argentino Javier Milei fue enfático al anunciar que “Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”.

El gobierno peruano fue más allá y llamó a consultas a su embajador ante el anuncio de la victoria de Maduro. “Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela”, refirió en su cuenta de X el canciller de ese país, Javier González-Olaechea, quien condenó las irregularidades que señalan un fraude por parte del gobierno de Venezuela. “El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, sentenció.

El uruguayo Luis Lacalle Pou afirmó que no reconocerá el resultado que coloca a Nicolás Maduro como ganador de los comicios. “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, aseveró.

Panamá se sumó también al rechazo de los muchos países de la región, porque su gobierno esperaba que se respete la voluntad popular, situación que no ocurrió. El mandatario panameño José Raúl Mulino, agregó que “accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana. Anunciaremos medidas que adoptaremos de acuerdo a las reglas interamericanas en las próximas horas”.

En la vereda del frente, a Bolivia solo se le suma Nicaragua en el reconocimiento del triunfo chavista. “Desde esta Nicaragua bendita y siempre libre, nuestro abrazode siempre, saludando la gran victoria que ese pueblo heroico entrega al comandante eterno (Hugo Chávez), en su cumpleaños”, se lee en una misiva dada a conocer por el gobierno del país centroamericano y que es suscrita por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Las otras tres naciones que saludaron el cuestionado éxito del régimen de Maduro son Rusia que, mediante su presidente, Vladímir Putin, lo felicitó por haber logrado la reelección para un nuevo periodo de seis años; China, cuyo portavoz de la Cancillería, Lin Jian, aplaudió en conferencia de prensa la victoria del oficialismo, además de resaltar que Beijing y Caracas son “buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente”; e Irán, aliado cercano del gobierno venezolano.