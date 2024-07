Interculturales advierten que no permitirán más “terratenientes” en Santa Cruz, tras aprehensión de 28 avasalladores

El dirigente nacional del sector señaló que algunos empresarios están haciendo «masacrar» a la gente que estaba en algunos predios.



eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

El dirigente de la Federación Departamental de Interculturales de Santa Cruz, Elías Cáceres, advirtió este jueves que no permitirán más “terratenientes” en Santa Cruz, incluso anunciaron que pedirán un informe al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del por qué algunos empresarios tienen 10 predios a su nombre, como sucede en la población de San Pedro, en Guarayos, donde en las últimas horas fueron aprehendidos 28 avasalladores.

“Nos han facilitado la lista de familias completas en Santa Cruz, que tienen más de 10 predios en el municipio de San pedro, pero se tiene la lista en todo el departamento, son unas cuantas familias que se quieren adueñar del departamento cruceño y eso no lo vamos a permitir y vamos a pedir informes al INRA del por qué están estas familias acaparando las tierras de Bolivia, no vamos a permitir más terratenientes”, enfatizó el dirigente afín al Gobierno.

En ese contexto, señaló que tanto la Policía como la Fiscalía están ejecutando órdenes de aprehensión y deteniendo a los interculturales, que son de la clase obrera y que no son avasalladores, mientras que, los empresarios que están allá son los «ilegales».

“Desde la Confederación Nacional queremos decirles a la Policía y a la Fiscalía que no se presten al prebendalismo de los empresarios. Nosotros tenemos la documentación donde dice que esos empresarios extranjeros son ilegales y no los compañeros que están allá. No existe avasallamiento de parte de los interculturales, sí de los empresarios”, aseguró Cáceres, en conferencia conjunta con el dirigente nacional de los Interculturales, Esteban Alavi, quien expresó su apoyo al gobierno de Luis Arce y confirmó su participación en la marcha que se realizará mañana en la ciudad de La Paz.

Al respecto, Alavi cuestionó que si se tenía la orden de desalojo en junio pasado, por qué no se ha ejecutado en ese entonces, porque ahora los empresarios están haciendo “masacrar” a la gente que estaba en esa zona cruceña.

“Con esto quiero decir, que no estamos en contra de todos los empresarios de Santa Cruz, sino de algunos que sí se prestan a eso, porque hay otros que garantizan la seguridad alimentaria de nuestro país”, dijo el dirigente nacional. La declaraciones se dan luego de la aprehensión de 28 personas por avasallar un predio en San Pedro, en Santa Cruz.