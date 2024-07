Investigan denuncia por compra de cisternas en la Gobernación cruceña

Denuncian un presunto sobreprecio de Bs. 4 millones en la compra de 4 cisternas, por su parte, Efraín Suárez asegura que esto responde a una persecución política.

Video: Unitel

eju.tv/ Patricia Hinojosa

El ex secretario de finanzas de la Gobernación Cruceña, Orlando Saucedo, está siendo citado a declarar, en condición de denunciado, por la compra de 4 camiones cisterna, con un presunto sobreprecio de 4 millones de bolivianos.

El director de Asuntos Contenciosos de la gobernación, Ricardo Sotillo, aclaró que la denuncia que ellos plantearon, es en contra del ex secretario la Gobernación Cruceña, Orlando Saucedo, además de la ex directora de Recursos Naturales y el ex Responsable del Programa de Fuego, ya que la compra de las cisternas son bienes que se utilizan en ese programa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, el ex secretario de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, señaló que esto se trata de una persecución política, «lo correcto es que se lleve adelante el proceso, sin embargo, nosotros entendemos que esto obedece a una persecución política, no a los secretarios, sino contra el gobernador, Luis Fernando Camacho y contra su gestión».

Además, aseveró que si bien es la gobernación la que está realizando la denuncia, ellos son solo un instrumento del Movimiento al Socialismo.