Kamala Harris habló por primera vez como nueva precandidata demócrata: “El legado de Biden no tiene comparación”

El presidente de los Estados Unidos no competirá por la reelección y su vice dirigió un breve mensaje sobre el mandatario en un acto en el que recibió a los equipos campeones de la NCAA.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, celebró este lunes el legado de Joe Biden como “inigualado en la historia moderna”, en su primera aparición pública desde que el presiente abandonara la carrera presidencial de 2024 y apoyara su candidatura.

“El legado de logros de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene comparación en la historia moderna”, dijo la vicepresidente durante un acto con los equipos ganadores de los campeonatos deportivos universitarios de EEUU. “En un mandato, ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido dos”.

En el jardín sur de la Casa Blanca y con decenas de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos con el foco en ella, Harris elogió además la “honestidad” e “integridad” de Biden, así como su “profundo amor” por EE.UU., que en su opinión lo han guiado a la hora de tomar la decisión de poner fin a su campaña.

“Su honestidad, su integridad, su compromiso con su fe y su familia, su gran corazón, y su amor, su profundo amor por nuestro país, soy testigo de ello todos los días. Nuestro presidente, Joe Biden, lucha por el pueblo estadounidense y estamos profundamente agradecidos por su servicio a nuestra nación”, dijo Harris.

Fueron las primeras palabras en público de Harris desde que Biden anunció este domingo su renuncia a la reelección y su apoyo a la vicepresidenta para que sea elegida por el partido como su sucesora.

Harris habló en un acto en la Casa Blanca para reconocer la temporada de los equipos de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, en inglés), la organización que agrupa la mayoría del deporte universitario estadounidense. Aunque los equipos más famosos de la NCAA suelen ser los de fútbol americano o baloncesto, de los que salen la mayoría de estrellas de la NFL, NBA o de la WNBA, como Caitlin Clark este año, la asociación agrupa 24 disciplinas deportivas.

La vicepresidenta ya participó el año pasado en el mismo acto, al que acudieron a la Casa Blanca más de 1.000 deportistas de medio centenar de equipos universitarios. este año reemplazó a Biden, quien aún se encuentra en Delaware tras enfermar de Covid. “Se siente mejor y se recupera rápidamente”, dijo al respecto Harris.

Tras el acto, Harris anunció que se dirigiría a la sede de su campaña en Wilmington, Delaware.

“Es el primer día completo de nuestra campaña, así que me dirijo más tarde a Wilmington, DE, para saludar a nuestro personal en la sede central”, escribió en X. “Un día menos. Faltan 105. Juntos, vamos a ganar”.

It’s the first full day of our campaign, so I’m heading up to Wilmington, DE later to say «hello» to our staff in HQ.

One day down. 105 to go. Together, we’re going to win this.

July 22, 2024