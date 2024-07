Luis Fernando Camacho reclama a Arce ser responsable y reconocer la crisis económica

El gobernador cruceño señala que la crisis se siente con mayor rigor en los hogares bolivianos y pide al gobierno escucharlos

En las casas de cambios no hay dólares o la cotización supera los Bs 11 por unidad. Foto: El País de Tarija

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho aseguró este lunes a través de su cuenta de la red social X que la crisis económica del país empeora debido al incremento de la cotización del dólar que superó los once bolivianos en el mercado paralelo, causal para que los precios de los diferentes productos sufran un incremento ostensible que afecta las finanzas de las familias bolivianas; por ello, pidió al presidente Luis Arce ser responsable y reconocer la crisis.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El pasado fin de semana, una nota periodística de la Agencia de Noticias Fidese señalaba que el tipo de cambio del dólar subió a 11,35 bolivianos en Oruro, afectando la actividad del sector cuentapropista, según el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César Gonzáles quien refirió además que ese sector también está afectado por las comisiones de las entidades financieras y el incremento de los fletes de las navieras.

“El dólar ya pasó los 11 bolivianos el fin de semana. La crisis empeora y se la siente en todos los sectores de la economía y en los hogares bolivianos que son los más sensibles a los problemas económicos. Ya es hora de que el presidente Luis Arce salga con responsabilidad a reconocer la crisis. La economía se basa en la confianza, mientras el gobierno insista en negar la gravedad de la crisis, esa confianza se va deteriorando y la paciencia de la gente se va acabando”, escribió.

Camacho nuevamente cuestionó al primer mandatario y su gobierno de enfocarse en su pelea con Evo Morales para dilucidar quién tendrá el poder en el Movimiento al Socialismo (MAS) y será el candidato en las elecciones nacionales del próximo año en lugar de salir a la calle y escuchar los problemas de la población boliviana que está ahogada por el encarecimiento recurrente de los productos de primera necesidad.

“¿Por qué el presidente Arce no quiere ver que la prioridad hoy es la crisis económica? ¿Por qué sigue enfocado solo en sus afanes y peleas por el poder? ¿Por qué no sale de Palacio a ver y escuchar a la gente? No nos van a sacar de la crisis los que nos metieron en la crisis. Bolivia necesita un cambio”, reiteró el líder de la agrupación Creemos, quien es un crítico acérrimo del actual gobierno desde su encierro en el centro penitenciario Chonchocoro de La Paz.

Puede leer: Anapo señala que la escasez de dólares provoca alza en costos de producción y corre riesgo el área de producción

Son varios los sectores que han expresado su profunda preocupación por la situación del país. Para el sector agrícola, la combinación de la falta de lluvias y la escasez de dólares afecta gravemente la producción de cultivos en el país, lo que ha provocado el encarecimiento de los alimentos. El efecto será sobre las exportaciones porque son excedentes que producen en invierno y puede haber también un impacto en la producción de semillas”, informó el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero.

El sector automotriz también es uno de los rubros más afectados. En la actualidad, las concesionarias han incrementado sus costos por transferencias en más de un 40 por ciento, lo que afectó tanto a sus importaciones como a las ventas. El efecto va más allá, ya que también incrementaron ostensiblemente los precios de los repuestos y diferentes accesorios. La situación es ‘extremadamente difícil y complicada’, según los importadores.

Lea también: Gobierno ve “contradictoria” la falta de dólar y convoca a los sectores productivos

Sin embargo, para el gobierno, en Bolivia existe una inflación importada por incremento de precios en el mundo tanto de los productos de importación, así como el transporte y los fletes, que afectaron la economía de todos los países, situación que se agrava con la negativa de aprobar los créditos en la Asamblea Legislativa y la ‘especulación’ de divisas y combustible, que configuran un escenario complejo para la economía nacional.