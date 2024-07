Maduro en 10 frases: Dice que no habrá «fascismo», habla de hackeo e insulta a Milei

El presidente reelecto de Venezuela afirma que «hay que respetar al árbitro y que nadie pretenda manchar esta jornada bella».

eju.tv / Video: Telesur

Juan Carlos Véliz

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el resultado entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con un encendido discurso en el que habló de su nuevo gobierno, denunció el «hackeo» del sistema de cómputo electoral y estrelló contra Javier Milei, presidente de Argentina.

eju.tv realizó un resumen de la arenga en 10 frases pronunciados esta madrugada.

«No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela»

«No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria»

«Hay que respetar esta Constitución. Hay que respetar al árbitro y que nadie pretenda manchar esta jornada bella»

«Soy Nicolás Maduro Moros y soy presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y nuestro pueblo»

«Hubo un ataque masivo al sistema de transmisión del CNE y ya sabemos de donde vino (…) Trataron de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales»

«El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria»

A Milei le digo: no me aguantas un round, bicho cobarde. Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei (..), tiene cara de monstruo, además. Es feo. Estúpido».

«Venezuela puede decir hoy en esta madrugada que está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI»

«Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje»

«Nuestro socialismo del siglo XXI, con la carga definitiva del independentismo bolivariano y la carga espiritual de nuestro señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo».