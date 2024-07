Maduro es declarado ganador en Venezuela, pero genera rechazo y denuncia de fraude

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Venezolanos expresaron su descontento por los resultados emitidos por la CNE. Foto: AFP

CNE declara ganador a Nicolás Maduro; La oposición declara a Edmundo Gonzáles como nuevo presidente de Venezuela; y, Luis Arce reconoce resultados y felicita a Nicolás Maduro. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– CNE declara ganador a Nicolás Maduro

Pese a todas las proyecciones, bocas de urna y conteos internos de la oposición que daban como ganador de la contienda al opositor, Edmundo González Urrutia, el presidente de la Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, dijo que los resultados al 80% de la transmisión rápida de actas dan como ganador al presidente Nicolás Maduro. Los resultados fueron entregados después de cinco horas y según el organismo afín al régimen se trata de una «tendencia contundente e irreversible». Según éstos, Nicolás Maduro obtuvo la reelección con el 51,20%. Su principal rival, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado, quedó en el segundo lugar con el 44,2%.

– La oposición declara a Edmundo Gonzáles como nuevo presidente de Venezuela

La oposición venezolana declaró ganador de las elecciones a Edmundo Gonzáles Urrutia con un 70% de los votos, según sus propios conteos y lo proclamó como presidente de Venezuela. La líder de la oposición, María Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela y que la oposición obtuvo el 70% de los votos en los comicios celebrados ayer. “Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo Machado en una rueda de prensa. “Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia (…). González Urrutia obtuvo el 70% de los votos y Nicolás Maduro 30%. Esta es la verdad”, aseveró.

– La ingeniería electoral de fraude con la que el chavismo volvió a construir su propia realidad

Venezuela entró el domingo en un territorio desconocido, lleno de incertidumbres, tras una jornada que ha pasado a la historia de la lucha por la democracia. Ya en la noche, sumidos en la oscuridad, un ejército de cientos de miles de ciudadanos porfiaba en los centros electorales para recibir las actas de un triunfo adelantado por las encuestas. Los que ya las tenían comenzaron a publicarlas en sus redes sociales, con votaciones muy favorables a la oposición. Incluso en bastiones chavistas como el barrio 23 de enero, territorio de los colectivos paramilitares a donde acudía a votar Hugo Chávez, ganó Edmundo González Urrutia a Nicolás Maduro. Fuentes de la oposición confirmaron que con el 20% de las actas era 70% a 30% para su candidatura.

– Luis Arce reconoce resultados y felicita a Nicolás Maduro

El presidente de Bolivia, Luis Arce, reconoció los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y felicitó a Nicolás Maduro por su reelección. «Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas», publicó en su cuenta de X. «Queremos ratificar nuestra voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad, cooperación y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la integración soberana de nuestros pueblos», complementó.

– Carlos Mesa: El retraso en la entrega de los resultados en Venezuela es un síntoma de lo que ocurrió en 2019 en Bolivia

El expresidente de Bolivia y líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, alertó que el retraso en la entrega de los resultados de las elecciones en Venezuela es un síntoma preocupante de manipulación como ocurrió en Bolivia en 2019. «El retraso en la información oficial sobre los resultados electorales, es un síntoma preocupante de manipulación por parte del gobierno que controla el Consejo Electoral», escribió el exmandatario en su cuenta de X. Venezuela enfrentó hoy el mayor desafío electoral del último cuarto de siglo. Los venezolanos acudieron a las urnas de manera masiva para votar en las elecciones presidenciales, un proceso considerado crucial para el futuro del país.

– EEUU: “Tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad del pueblo venezolano”

Estados Unidos expresó este lunes su “seria preocupación” tras los resultados electorales anunciados por el régimen chavista en Venezuela. “Tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”, declaró el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en conferencia de prensa en Japón, donde realiza una visita. El jefe de la diplomacia norteamericana abordó el tema después de que la autoridad electoral venezolana, controlada por el oficialismo, diera por vencedor de los comicios al dictador Nicolás Maduro con 51,2% de los votos frente a 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia, con 80% del total escrutado.

– Boric dice que resultados que dan ganador a Maduro son “difíciles de creer” y exige “total transparencia”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela que publicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que diera como ganador a Nicolás Maduro «son difíciles de creer». «El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable», publicó en su cuenta de X.

– Milei proclamó una victoria aplastante de la oposición venezolana y demandó: “¡Dictador Maduro, afuera!”

Con un optimismo indisimulable, el gobierno de Javier Milei y sus aliados siguieron la jornada de elecciones en Venezuela con la convicción de asistir a la histórica derrota del chavismo, uno de los enemigos ideológicos y políticos del presidente libertario. En conjunto con otros siete países de la región, la Argentina le pidió al gobierno de Maduro “garantías” de que los resultados electorales “serán respetados”. Pasada la medianoche, Milei proclamó una victoria “aplastante de la oposición” y demandó: “¡Dictador Maduro, afuera!”. En el mismo mensaje, adelantó la postura de la Casa Rosada: “Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”.

– Desde falta de asesoramiento hasta vacíos en la ley, Veeduría detectó 13 falencias en las judiciales

Falta de transparencia, de compromiso por parte de las universidades, desorganización, sin metodología de evaluación, vacíos legales, inequidad, discrecionalidad, son algunas de las 13 deficiencias que detectó la Veeduría Ciudadana en el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “La credibilidad de la preselección de candidatos se ha visto comprometida constantemente tanto por los vacíos normativos y la debilidad institucional que han permitido suspensiones del proceso, los cuestionamientos a la imparcialidad de los miembros de las comisiones legislativas a cargo, así como las acusaciones de beneficiar a algunos postulantes”, señala una de las observaciones.

– YPFB garantiza abastecimiento de combustibles hasta fin de año sin problemas

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, afirmó que hay certidumbre en el abastecimiento de combustibles hasta fin de año sin problemas. Anunció que la actual escasez de diésel será superada en los próximos días con el ingreso vía terrestre desde Brasil y Paraguay. Informó que esta semana se producirá el desembarque de dos buques varados en el puerto de Arica, Chile, lo cual permitirá un ingreso masivo de combustible que será distribuido en todo el país. “Entendemos que seguirá habiendo filas por unos días más. Aunque los conductores tengan que hacer fila, podrán obtener el combustible. Estamos trabajando en ello y en los próximos días tendremos el problema solucionado”, manifestó.