“Mañana hay clases y no tenemos diésel”: Transporte urbano cruceño denuncia cobros irregulares en surtidores

Fuente: Red Uno

Charles Muñoz Flores

El transporte urbano de Santa Cruz denunció de cobros irregulares en los surtidores de combustible, advirtiendo sobre posibles movilizaciones a partir de esta semana.

Segundo Ricaldi, secretario general del Transporte Urbano de Santa Cruz, expresó su preocupación ante la escasez de diésel y las irregularidades en su distribución. “La falta de diésel va ocasionar muchas cosas, se están peleando en los surtidores y algunos están cobrando una coima a los que están haciendo filas”, afirmó Ricaldi.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La situación se agrava ante la cercanía del inicio de clases. “Mañana hay clases y no tenemos diésel, no hay control, están peleando”, añadió Ricaldi, subrayando la urgencia del problema y la necesidad de soluciones inmediatas.

Además, Ricaldi señaló que se ha planificado un paro nacional para el próximo jueves, aunque no descartó la posibilidad de que las movilizaciones puedan adelantarse. “Se ha determinado que el día jueves el paro nacional, pero no garantizo eso, puede ser que el lunes, martes o miércoles vamos a estar saliendo a manifestarnos porque ya no se puede con esta situación”, concluyó.