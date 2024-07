Marinkovic oficializa su candidatura a la presidencia y plantea la reducción de impuestos al 3%

El expresidente cívico planteó una agenda de trabajo que incluye la reducción de funcionarios públicos, liberación de la exportación de combustibles, modificación de la Ley 1008 y el fortalecimiento de la producción de alimentos.

El expresidente cívico y empresario, Branko Marinkovic, oficializó su candidatura a la presidencia en las elecciones generales de 2025 y adelantó una parte de su programa de gobierno como la reducción de impuestos del 16% al 3%, la reducción de funcionarios públicos, la liberación de la importación de combustibles y la modificación de la Ley 1008 para el potenciamiento de la producción de alimentos.

“Lo que quiero es cambiar Bolivia que desde el año 2005 viene discutiendo la prerrogativa de que cuántas veces podrá candidatear Evo Morales, el líder del MAS, si se va quedar perpetuamente, si va ser indefinido. Hemos tenido referéndum donde se le ha dicho no queremos la reelección y yo lo que quiero y he propuesto siempre es que no haya reelección para que los políticos trabajen, cumplan su gestión y cumplan una gestión en el beneficio de los bolivianos y no pensando en su popularidad para reelegirse dos, tres, cinco años más tarde que creo que eso es lo que le ha hecho daño aparte del modelo del MAS que es un modelo que fracasó en el mundo los 70 años anteriores que fue el sistema socialista”, manifestó en una entrevista con la red DTV.

Marinkovic fue presentado hace una semana en Brasil como candidato a la presidencia; sin embargo, en los posteriores días el expresidente del Comité Pro Santa Cruz no había afirmado taxativamente su intención de participar en los comicios de 2025.

El empresario no es partidario de una candidatura única en la oposición o en una gran alianza de partidos porque existen diferencias de pensamientos, por ejemplo, dijo que el expresidente Carlos Mesa que lidera la alianza Comunidad Ciudadana tiene una visión centralista que no coincide con la propuesta de Luis Fernando Camacho.

Después adelantó que en su plan de gobierno se prevé la reducción de impuestos y la ampliación del universo de contribuyentes para combatir el contrabando.

“No puede ser que el que produce alimento para poner en la mesa de los bolivianos tenga que pagar 16% de IVA y sin embargo el que produce mineral paga 3% o el que produce coca no paga absolutamente nada, entonces el que produce alimentos para mí es importantísimo, no voy a decir que no pague, pero paguemos todos iguales, paguemos 3%”, formuló.

Después planteó la reducción de la cantidad de funcionarios públicos en el Estado “para que no sean los que producen nuestros alimentos los que tengan que pagarle su sueldo al que no hace absolutamente nada en el Gobierno central”.

Bolivia pasó de ser un país productor a importador de combustibles. Según los recientes registros oficiales, importa el 86% del diésel que consume y además debe subvencionar el precio. Ante esa situación, Marinkovic planteó la liberación de las importaciones de carburantes.

“Hay que liberar la importación de combustibles, tendremos diésel y gasolina de la mejor calidad y probablemente al mismo precio que tenemos hoy en día sin necesidad de hablar de subsidio, eso ha sido un gran negocio de todos los gobiernos desde que se inventó el subsidio a los combustibles”, manifestó.

Afirmó que se debería subvencionar los pasajes en el transporte público y de otros sectores vulnerables, pero no así del universo de los consumidores.

Después insistió en que los productores de coca deben pagar impuestos para que el Estado tenga más ingresos. “Queremos tener libertad para trabajar y prosperar”, dijo.