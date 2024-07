Marset: el narcotraficante que es el divo de los medios de comunicación y las redes sociales

El uruguayo utiliza los medios de comunicación para explicar, responder y amenazar en algunos casos a autoridades de diferentes países, entre ellos Bolivia

Sebastián Marset es un presunto narcotraficante atípico, a diferencia de sus ‘colegas’ quienes intentan estar lo más alejados de los medios de comunicación y las redes sociales, el uruguayo hace uso de la prensa y el internet para responder, cuestionar e, incluso, advertir y denunciar a servidores públicos de diferentes países, tal cual se trataría de un líder político, un empresario reconocido o una estrella reconocida de la farándula.

Su última aparición sucedió la noche de este domingo cuando en un programa de la televisión de su país proclamó la inocencia de su esposa, Gianina García, y amenazó a la jueza y al fiscal de la causa con hacerlos destituir y encarcelar por la persecución contra una ‘mujer inocente’; incluso, anunció que sus abogados demostrarán la falsedad de la acusación en contra de ella, desmintió que haya sido capturada en España y aseguró que se entregó voluntariamente.

El presunto líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) se pronunció sobre la captura de su pareja mediante un audio que fue difundido anoche en el programa uruguayo ‘Santo y Seña’ en el cual aseguro que la justicia y policía paraguaya persiguen a una persona inocente solo por el hecho de ser su cónyuge, que demostrará la falsedad de los delitos que se le imputan y que García ‘no es ninguna delincuente’ como pretenden hacerla ver.

“Los delincuentes son esos paraguayos que tienen a cargo ese caso por perseguir a una persona inocente, pero esa estrategia se les va a caer muy pronto. Me encargaré con mis abogados, después de esto que, mínimo, destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Mínimo eso porque, la verdad, led corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado en mi mujer, en mis hijos, por sufrir esa situación, por más de dos años de persecución”, advirtió.

Marset y su esposa Gianina García: Foto: captura pantalla

Incluso, se tomó la licencia de asegurar que existen varias personas de su entorno que están detenidas sin haber cometido ningún delito, por ello, la determinación de su pareja de entregarse en España; además, se burló de los ‘farsantes que salen en televisión’ que dicen que se logró capturarla gracias a un trabajo de la policía cuando esta no hizo nada y expresó su confianza en Dios de que se resolverá su situación.

Pero, es la segunda vez en la que el uruguayo se pronuncia en el canal uruguayo, en esta ocasión fue mediante un audio, pero, en una anterior, una periodista del canal 4 de su país lo entrevistó en un lugar no identificado, pero que tenía todo el lujo y la seguridad propios de un multimillonario o de un poderoso líder político del primer mundo, En esa ocasión, no escatimó adjetivos sobre todo contra las autoridades bolivianas y aseguró que no se entregará nunca.

«Nunca hablé de entregarme, eso no está ni estará en negociación, tampoco nunca lo estuvo. Solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado, tampoco está en negociación, solo pedí que sean justos, pero parece que la política en todos los países hace lo que quiere y están bastante en complot contra mí. Esa mafia de la política no es justa. Búsquenme nomás, yo no voy a entregarme nunca, tampoco me siento acorralado como dicen, me río nada más», dijo.

En la entrevista con el canal uruguayo, el prófugo admitió que lo ayudaron a escapar, negó que hubiese secuestrado a policías bolivianos el día del operativo en julio del pasado año, como informó la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno y ratificó que ‘el 90 % de todo lo que dicen ahí es mentira’ en referencia a las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Luis Arce Catacora. “Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas, ropa mía y de los niños y me fui”, dijo Marset en esa ocasión.

En las redes sociales dio a conocer una serie de videos en los que acusó a las autoridades bolivianas, sobre todo al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. “Señor ministro, me gustaría que no pierda el tiempo como lo hace, ¿por qué no se le ocurre, previo a su conferencia prensa, corroborar las informaciones y no quedar como burro ante su país y ante el mundo entero que lo ve en noticias?”, dijo el prófugo en uno de esos videos que fueron replicados por la prensa.

Marset tiene orden de búsqueda en más de 100 países, pero se desconoce su paradero. En Bolivia vivió aproximadamente un año sin problema alguno, incluso adquirió un equipo de fútbol en el cual también jugó, puso una empresa de espectáculos y se codeó con la crema y nata de la sociedad cruceña. Se calcula que el acusado de narcotráfico movió aproximadamente un monto de 40 millones de dólares durante su estancia en el país.