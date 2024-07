Matkovic: «Lo hice por mi familia, por mi hijo y las familias que perdieron sus mejores años de sus vidas»

El representante de la alianza Creemos encaró ayer al expresidente Morales la injusticia cometida en su contra y de otros representantes cruceños durante su gobierno por el llamado “caso terrorismo”.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El asambleísta departamental de Santa Cruz, Zvonvko Matkovic, relató que encaró a Evo Morales en la reunión de partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la injusticia que afrontaron su familia y otras por la persecución judicial del llamado caso terrorismo que en su caso significó una cuarta parte de su vida en la cárcel.

“No podía no decirle nada, no me hubiera perdonado, no haberle dicho todo lo que durante tantos años hemos sentido, no solo yo; esto lo hice por mí, mi familia, por mi hijo y por todo lo que me costó y por todas las familias que perdieron los mejores años de sus vidas. Yo era un muchacho de 30 años; pasé la cuarta parte de mi vida y 14 años después pude tenerlo de frente y los cruceños somos así, si vamos a decir algo, lo decimos a la cara”, expresó Matkovic en una entrevista con red Uno.

El representante de la alianza Creemos del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho encaró ayer al expresidente Morales la injusticia cometida en su contra y de otros representantes cruceños.

“Es la primera vez que tengo a mi carcelero enfrente. Usted, señor (Evo) Morales me robó 10 años de vida, me robó a mi familia, me robó a mi hijo”, reclamó Matkovic mientras hacía uso de la palabra en el evento.

“Creo que me quedé corto, porque creo que hay muchas más cosas que uno puede decir, pero hay que entender cuál es el bien mayor; yo puedo tener mucho dolor dentro mío y no me hubiese perdonado no decirlo y entiendo el rol político que tengo y que la obligación moral para las personas que están sufriendo lo mismo que yo, como Luis Fernando y Jeanine (Añez)” manifestó.

Matkovic estuvo recluido en la cárcel de Palmasola desde marzo de 2010 y después de casi ocho años salió de este recinto en un proceso engorroso en el que siempre defendió su inocencia. El llamado caso terrorismo iniciado durante el gobierno de Morales fue cerrado por la Fiscalía por falta de pruebas.

El asambleísta cruceño manifestó que ayer no sólo representó a la alianza Creemos sino a los perseguidos políticos del Gobierno que se encuentran entre las rejas actualmente.

Lamentó que el actual gobierno de Luis Arce continúe con la desinstitucionalización de la justicia por lo que se debería realizar una elecciones limpias y justas administradas por un tribunal electoral independiente.