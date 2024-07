Mayo registra un superávit comercial para el país, pero el acumulado del año muestra cifras negativas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El déficit comercial muestra que la brecha entre las exportaciones e inportaciones se ensancha. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho

Se espera circulación de mayor cantidad de dólares en la economía nacional con superávit comercial de $us 68 millones; comienza una semana clave en Bolivia en busca de un nuevo intento para reencaminar las judiciales; y “yo me siento derrotado”, dice Evo por proyecto para anular las primarias, pero advierte que no se aceptará su inhabilitación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Se espera circulación de mayor cantidad de dólares en la economía nacional con superávit comercial de $us 68 millones

Con el superávit comercial de $us 68 millones registrados en mayo, el país espera tener mayor circulación de dólares americanos “en el corto y mediano plazo”, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las exportaciones de derivados de soya y zinc lograron que Bolivia registre en mayo de este año el segundo mes consecutivo de superávit comercial – vendió más de lo que compró – de casi $us 68 millones. “Son divisas que pasan a ingresar en el corto y mediano plazo a circular dentro de nuestra economía. Y por ende, esto es muy importante porque a partir de esto es que esperamos que en el corto y mediano plazo tengamos una mayor cantidad de dólares circulando dentro de nuestra economía”, explicó este domingo el director del INE, Humberto Arandia.

– Bolivia registra un saldo comercial negativo de $us 400 millones al mes de mayo, según el INE

Bolivia registra un déficit comercial de $us 400 millones al mes de mayo de la presente gestión, según lo expuesto este domingo por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia. Entre enero y mayo de este año, las exportaciones alcanzaron los $us 3.558 millones. Mientras que las importaciones llegaron a $us 3.958 millones, de acuerdo con el reporte presentado por el ejecutivo en entrevista con el aparato de comunicación estatal. En lo que respecta a las exportaciones, hay una caída de $us 1.074 millones, si se toma en cuenta que en los primeros cinco meses de la gestión pasada, los envíos al exterior significaron $us 4.632 millones. Las importaciones también reflejan una tendencia a la baja.

– El Gobierno prevé la entrega de 25 industrias de 150 planificadas este año

Para este año, el Gobierno del presidente Luis Arce proyecta la entrega de 25 plantas industrias de las 150 factorías que se planificaron construir hasta 2025. El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que el Gobierno realiza una inversión de Bs 2.262 millones que contempla la construcción de esas 25 factorías. “Vamos a inaugurar alrededor de 25 industrias este año a nivel nacional, con una inversión superior a los 2.200 millones de bolivianos. Esto únicamente en las plantas grandes estratégicas porque además de estas 25 hay una gran cantidad de pequeñas industrias que ya están siendo concluidas”, informó Siles. La construcción de las 150 industrias demanda una inversión de más de Bs 29.000 millones.

– Comienza una semana clave en Bolivia en busca de un nuevo intento para reencaminar las judiciales

Tras los acuerdos alcanzados en la reciente reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), este lunes comienza una semana clave en Bolivia de cara a reencaminar las elecciones judiciales, toda vez que el acuerdo entre los partidos declaró prioridad esos comicios. La Vicepresidencia, que es presidida por David Choquehuanca, dio el primer paso al convocar una reunión, este lunes, desde las 14.00. Los invitados a la cita son los presidentes de las cámaras de Senadores, Andrónico Rodríguez, y Diputados, Israel Huaytari, así como a los jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos, y los presidentes de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia.

– Evo ve pugna dentro del “arcismo” y dice que pidió a asambleístas investigar las denuncias contra Huaytari

El expresidente Evo Morales sostuvo este domingo que hay una pugna al interior del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, el exmandatario comentó que pidió a asambleístas investigar las denuncias que hay en contra del presidente de Diputados, Israel Huaytari. “Han venido a denunciar el personal de Huaytari. Huaytari tiene trailers, como cuatro en Cochabamba. Es misión de algunas autoridades investigar… Me comunican que tiene casa en Santa Cruz, en Beni, no sé. Yo dije a algunos asambleístas investiguen», aseguró Morales. El jueves, un funcionario del área de finanzas y contrataciones de la Cámara de Diputados fue aprehendido cuando fue sorprendido en flagrancia, extorsionando a una persona.

– La pugna entre Arce y Evo llega al servicio exterior, destituyen a Nardi Suxo

La pugna entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales llega al servicio exterior con la destitución de la embajadora de Bolivia en España, Nardi Suxo, el pasado 26 de junio. La pugna entre Arce y Evo llega al servicio exterior, destituyen a Nardi Suxo. “Esta Cartera Ministerial ha determinado el cese de sus funciones en la Embajada de Bolivia en la Embajada de Bolivia en España, al 26 de junio de 2024, siendo ese su último día laboral”, se lee en la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores que fue publicada por Radio Kawsachun Coca. Este documento recién se dio a conocer este domingo. La destitución se produce después de que se registrara un apoyo de la comunidad boliviana en España al expresidente Evo Morales.

– “Yo me siento derrotado”, dice Evo por proyecto para anular las primarias, pero advierte que no se aceptará su inhabilitación

El líder del MAS y expresidente Evo Morales indicó este domingo que se siente derrotado ante el proyecto de ley para anular de las elecciones primarias de los comicios generales de 2025 y advirtió que no se aceptará su inhabilitación o proscripción de la sigla del partido de Gobierno. “Debe haber primarias. Yo me siento derrotado con mis compañeros. Claro, se entiende perfectamente que hay que priorizar la elección del Órgano Judicial, pero no podemos abandonar el tema de elecciones primarias”, manifestó Morales este domingo en su programa radial. Añadió que el tema ahora “está en manos” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y manifestó que el Gobierno debe sancionar las leyes aprobadas en la sesión que encabezó el senador Andrónico Rodríguez.

– Pacto de Unidad: Se necesita una democracia más profunda, con mayor inclusión de los movimientos sociales

Tras la “Gran Marcha en Defensa de la Democracia” que brindó su apoyo al Gobierno y rechazó todo intento de golpe de Estado, el Pacto de Unidad habla de un nuevo proceso “ahora” de profundización de la democracia con la inclusión de las organizaciones sociales. “Tiene que haber un nuevo proceso ahora de profundización de esta lucha política y social. La revolución política democrática tiene que tener un nuevo cambio y este nuevo cambio está exigiendo que haya mayor apertura en nuestro Estado plurinacional, no solamente el tema de la industrialización, sino mayor participación de los movimientos sociales”, dijo Efraín Mollo, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

– Al menos 10 “golpes certeros” asestó el constitucional a la Asamblea Legislativa

Hace casi un año que la Asamblea Legislativa Plurinacional es objeto de una arremetida de parte de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional Pluinacional (TCP) y sus salas constitucionales, que propinaron al menos 10 “golpes” al primer poder, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde “suspender provisionalmente” su facultad fiscalizadora de interpelación hasta paralizar diferentes etapas del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pasando por frenar medidas contra los magistrados prorrogados, son algunas de estas acciones contra la Asamblea. Nunca en la historia democrática del país, la ALP había sido tan golpeada como en este último tiempo.

– ¡Argentina, otra vez campeón!: Venció a Colombia y retuvo el título de la Copa América 2024

En Miami, el equipo de Scaloni se impuso por 1-0 con un gol de Lautaro Martínez en tiempo suplementario. La Selección obtuvo su cuarto título al hilo después de la Copa América del 21, la Finalissima y el Mundial de Qatar. Messi salió lesionado en el segundo tiempo y Di María se retiró campeón. La Selección Argentina venció 1-0 a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario y se consagró campeón de la Copa América por segunda vez consecutiva y es el máximo ganador del torneo con 16 conquistas, una más que Uruguay. El equipo que conduce Lionel Scaloni obtuvo su cuarto título al hilo después de ganar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.