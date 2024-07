«Mi madre me robó mi vehículo»: Joven pide recuperar su herramienta de trabajo

Fuente: Red Uno

Un joven denuncia el robo de su vehículo, que habría dejado en la vivienda de su madre cuando debía realizar un viaje por trabajo.

Tras dos meses, el hombre regresó a Santa Cruz, pero su progenitora no quiso devolverle su vehículo.

«Mi madre me robó mi vehículo. Hace varios meses que yo lo dejé en su casa por motivos de viaje y ahora no me lo quiere devolver. Me dijo que no, que para qué lo voy a sacar y, por último, ya no me responde ni los mensajes«, develó Juan Pedro Mojica Ortiz, el denunciante.

Además, mostró los documentos que acreditan que es de su propiedad.

«Tengo los documentos de donde fue comprado, pagado en efectivo, no tengo deudas con el auto. Todos los documentos hablan que es mío», agregó.

Denunció asimismo que no le recibieron la denuncia en Diprove.

«Tampoco puedo realizar una denuncia en Diprove, porque me dicen que no existe una denuncia entre familia», explicó.

Según el joven, su vehículo estaría escondido y decidió buscarlo, grande fue su sorpresa cuando lo encontró en el municipio de Warnes.

«Sé dónde está el vehículo, es en una casa en Warnes. Tengo videos donde está el vehículo con fechas anteriores», agregó.

Por eso, pide ayuda a la Policía porque el auto es de su propiedad y además es su fuente de trabajo.

«Tengo un pequeño restaurante y yo me movía con el vehículo comprando mis cosas. También hacía delivery. Le pido a la Policía, por favor, si me pueden ayudar a recuperarlo porque es una herramienta de trabajo que tengo, que es lo que más necesito ahora», complementó.