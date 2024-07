“No fue secuestro, nos debe 10 mil dólares”, dice familia de acusados de presunta retención ilegal

Luego de registrarse el operativo para rescatar a una persona que estaba dentro de una vivienda supuestamente secuestrada y se aprehendió a tres personas, una familiar de los involucrados señaló que no se trata de un secuestro, y trataban de cobrar una deuda de 10 mil dólares.

“No fue secuestro. Él vino, nadie lo forzó. Mi primo llegó de Cochabamba, le deben 10 mil dólares, estaba mi otro primo y mi hermano. Ellos se quedaron en la casa esperando a esta persona, pero no fue secuestro. Queremos que pague la deuda, no fue la forma quizás, pero la casa y la familia no tienen nada que ver”, expuso entre lágrimas la familiar de los tres acusados.

Según la investigación policial, el hombre presuntamente secuestrado fue contactado a través de mensajes para la compra de productos de medicina tradicional y al entrar a la vivienda supuestamente lo amedrentaron y golpearon.

La presunta víctima, identificada como Alex David T., mandó un mensaje a una sobrina para pedirle ayuda. Posteriormente la esposa, que lo esperaba afuera del lugar, se percata que no salía y decide llamar a la Policía Boliviana, quienes activaron un operativo.

Operativo policial en la capital cruceña.