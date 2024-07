“No me hubiese perdonado no haberle dicho lo que le tenía que decir”, afirma Matkovic tras encarar a Morales

El delegado de la alianza Creemos, Zvonko Matkovic, afirmó que no se habría perdonado si no confrontar al expresidente Evo Morales durante el encuentro multipartidario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizado este miércoles. Fotografía de archivo de Zvonko Matkovic. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

“Son 14 años desde ese 19 de marzo de 2010 cuando fui detenido y repito creo que no me hubiese perdonado no haberle dicho lo que le tenía que decir en nombre de todas esas personas que tal vez nunca tengan la oportunidad que yo tuve”, afirmó Matkovic en entrevista con Red Uno.

Durante su participación en el encuentro, el delegado de Creemos se dirigió a Morales y lo acusó de haberle “robado” 10 años de vida por ordenar su encarcelamiento por el caso pasó terrorismo.

“Es primera vez que tengo a mi carcelero en frente. Usted señor Morales, y le voy a decir señor Morales porque quiero mantener un nivel que nos exige el pueblo boliviano, usted me robó mis años de vida, usted me robó a mi familia y usted me robó a mi hijo”, le dijo Matkovic a Morales durante el encuentro.

En respuesta, la tarde del miércoles Morales indicó que lo que él hizo fue “defender el territorio nacional”.

“¿Quién gritaba: ‘viva la independencia’? y no la autonomía. Era media luna, gracias a este proceso y a estos militantes no hay media luna, luna llena, estamos unidos y hemos defendido el territorio nacional”, afirmó Morales.

Respecto a la situación actual del país, Matkovic indicó que en este Gobierno se continúa en el mismo camino con “instituciones que han sido avasalladas”. Afirmó que la justicia está “peor que nunca” y criticó que se le haya permitido autoprorrogarse al Tribunal Constitucional por “favores políticos”.

BD/AGT/JA