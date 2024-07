Oruro: OMPP desmiente acusaciones de timo en financiamiento hospitalario

Luego de que la Gobernación de Oruro rescindió el convenio firmado con el Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo Nacional (Ciadn) Bolivia por incumplimiento, al no asegurar el financiamiento del Hospital de Especialidades de Alta Complejidad Médica ante la Organización Mundial por la Paz (OMPP), el representante de dicha ONG en Bolivia, Luis Orta, llegó a Oruro para desmentir las denuncias sobre la supuesta inexistencia de la OMPP y anunció acciones legales contra quienes dañaron su reputación y la de la organización.+

Fuente: https://lapatria.bo

Orta se reunió el viernes con las autoridades del Gobierno Departamental para explicar la legalidad de la OMPP, luego de que se denunciara que dicha ONG no tenía registro en Bolivia. En ese sentido, aclaró que la OMPP no está constituida legalmente en el país, pero funciona a través de su intermediario, que es el Ciadn.

Además, señaló que en medios de televisión nacional, el Consorcio GMC Oruro, encargado de la construcción del Hospital de Especialidades de Alta Complejidad Médica, presentó a Samuel Delgado Cedillo como presidente de la OMPP, lo cual es falso. Por esta razón, aseguró que tomarán medidas legales necesarias a través del área jurídica.

«El presidente de la OMPP es el doctor Carlos Peralta, ya se aclaró esto, ya que de forma maliciosa se daña mi reputación y la de la OMPP. Por eso, el departamento jurídico está tomando todas las precauciones necesarias y se iniciará un proceso penal internacional. Recopilaré toda la información donde se dañe a la institución y a mí. La OMPP trabaja con la Organización de las Naciones Unidas y tiene un alto prestigio a nivel mundial», afirmó Orta.

En relación al proyecto hospitalario, Orta informó que la empresa constructora entregó en febrero el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), el cual fue enviado a la empresa supervisora Exiequipos S.R.L. Esta última envió hace dos semanas observaciones de fondo y forma.

Explicó que la empresa constructora tiene la obligación de corregir las observaciones para que sean revisadas nuevamente por la empresa supervisora. Una vez que estas sean aprobadas, el estudio será entregado al Hospital General «San Juan de Dios» y al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para su revisión y aprobación. Además, el proyecto debe ser aprobado por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

En cuanto al financiamiento de 50 millones de dólares que la OMPP debía garantizar para la construcción del proyecto hospitalario, Orta informó que este se «congelará». Indicó que la ONG analizará la situación tras las declaraciones vertidas por la empresa constructora.

«La OMPP se comprometió a donar los 50 millones de dólares, pero debido a esta situación me dijeron que por el momento se mantendrá en espera, que no hablemos al respecto. Analizaremos si continuamos con esto o no, dependiendo de la gravedad de las opiniones sobre la legalidad de la OMPP», explicó.

En respuesta a las afirmaciones de Orta, el representante legal del Consorcio GMC Oruro, Fernando García, en entrevista con LA PATRIA, aseguró que la empresa no presentó a ningún representante de la OMPP. Por el contrario, fue un programa televisivo nacional el que contactó a Samuel Delgado, supuesto encargado de esa organización, para una entrevista.

Respecto al proyecto hospitalario, García señaló que hasta la fecha no han recibido ninguna información por parte de Exiequipos sobre las observaciones. Además, indicó que el Consorcio ha enviado cartas solicitando información y observaciones para avanzar en su corrección pero no tuvo respuesta.

Tras la rescisión del convenio entre la Gobernación con el Ciadn, el Consorcio GMC manifestó su preocupación y exige el pago de todas las inversiones realizadas hasta el momento en la ingeniería y en el cerramiento perimetral del área de infraestructura del Hospital de Especialidades de Alta Complejidad Médica, que se ubicará en el antiguo Hospital General «San Juan de Dios», el cual fue demolido.

«No le quitamos un peso ni a Ciadn, ni a Exiequipos, ni a la Gobernación, hemos trabajado con nuestros propios recursos confiando en el contrato basado en el convenio entre la Gobernación y Ciadn Bolivia, representado por Luis Orta y el supuesto delegado de la OMPP en Bolivia. La empresa entregó todo el 7 de febrero de 2024, incluida la maqueta custodiada en el hospital. Hemos invertido y queremos que se nos pague. Independientemente de si se lleva a cabo o no, queremos que se nos pague por la primera fase», afirmó el representante legal del Consorcio GMC Oruro, anunciando las medidas legales correspondientes conforme a la ley por considerarse «engañados» por la fundación.