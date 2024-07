Otro escándalo golpea al Legislativo boliviano, funcionarios convirtieron oficinas de la Asamblea en «cantina»

La diputada Gabriel Ferrel exige sanciones administrativas y penales por el uso indebido de bienes del Estado y observó que los policías que custodian los ambientes no se hayan percatado de las fiestas.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

La diputada Gabriela Ferrel (CC) denunció que algunos funcionarios de confianza del presidente de la cámara de Diputados, Israel Huaytari (MAS), convirtieron las oficinas de Recursos Humanos en una «cantina» en las que se consumen bebidas alcohólicas y se realizan fiestas.

«Es una barbaridad lo que está pasando en la Asamblea, ya parecería que nuestra función no es legislar no es debatir no es fiscalizar sino al contrario consumir bebidas alcohólicas porque también es importante hacer conocer a la población que hemos tomado conocimiento de que en algunos casos habrían participado hasta diputados», denunció la parlamentaria en una entrevista con DTV.

La denuncia se conoce después de que se divulgó un caso de presunta violación a una funcionaria por parte del exdirector de la unidad de Recursos Humanos de la cámara de Diputados.

«Hace una semanas hemos denunciado lo que pasó en las oficinas de Recursos Humanos respecto al presunto hecho de violación y es a raíz de ello que hacemos una invitación a los funcionarios y funcionarias de la cámara de Diputados, inclusive de forma anónima, nos hicieran llegar imágenes o lo que ellos tengan y precisamente eso es lo que ha sucedido. De forma anónima nos han hecho llegar fotografías y videos de lo que por lo visto que era habitual en la dirección de Recursos Humanos: Consumir bebidas alcohólicas como si nada en horarios de trabajo, no nos imaginamos cómo es posible que la unidad de carabineros que hace de seguridad en la cámara que son los policías no ha podido percatarse de esto porque es evidente que había ruido había bulla y no han hecho nada al respecto», reforzó la parlamentaria.

Los videos y fotografías presentadas para respaldar la denuncia dan cuenta de funcionarios en estado de ebriedad en las oficinas estatales, algunos están durmiendo sentados, bebidas como wiski en los escritorios o pasteles.

La diputada refirió que en esas oficinas se festejaban cumpleaños, despedidas de soltera y otros actos festivos como si se tratara de una «cantina».

«El día de hoy con las imágenes en manos y con videos hemos hecho la denuncia respectiva porque toda vez en realidad debería haberse realizado mediante un informe ser de conocimiento del Oficial Mayor y que el mismo a través de la dirección jurídica de la Asamblea Legislativa pueda tomar acciones tanto administrativas como penales porque se ha hecho un uso indebido de bienes del Estado», denunció Ferrel.

A la denuncia de violación por la que el exdirector de Recursos Humanos se suma el caso de cobro de coimas por parte de otro funcionario de alto rango y que sería también de confianza del presidente de Diputados, Israel Huaytari.

El aludido afirmó que no puede estar detrás de los funcionarios y dijo que cada uno es responsable de su actuar.

“Los temas son personales, usted es periodista, pero usted ¿estaría tras los colegas periodistas?, estaría tras ello o no. Entonces, cada quien asume la responsabilidad, tengo muchos colegas, pero no puedo estar tras los colegas diputados, cada quien asume su responsabilidad”, respondió ante la consulta sobre qué se hará con el funcionario.