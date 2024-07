Partidarios republicanos se vendan una oreja en solidaridad con Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com

En redes sociales se han viralizado videos donde los partidarios del exmandatario estadounidense, Donald Trump, se ponen vendas en sus orejas en apoyo al político que resultó herido en el intento de asesinato que sufrió el sábado pasado.

El atentado ocurrió cuando Trump intervenía en un mitin electoral en la ciudad de Butler, Pensilvania. Allí, una bala rozó su oreja, y en su primera aparición en público tras el ataque, en la Convención Nacional Republicana, el candidato estaba con una venda.

Ear bandages emerge as latest trend at Republican National Convention

It was a show of solidarity by Trump supporters. pic.twitter.com/H5l73XWpHH

— MH Chronicle (@MHNewsDaily) July 18, 2024