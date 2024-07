Presidente cívico responde a Evo y lo acusa de ser el responsable de la “crisis” que vive el país

Según Morales, el presidente cívico sometió la defensa de los intereses de Santa Cruz para sostener su alianza con el Gobierno y por eso pretende cuestionarnos y remarcó que Larach es incapaz de reclamar por las obras paralizadas en los gobiernos de Jeanine Añez y Luis Arce como el Hub de Viru Viru, el Mutún y Puerto Busch.

“Se desentiende de la situación de los productores cruceños que pierden su siembra y su ganado por la escasez de dólares y el racionamiento de combustible, guarda silencio cómplice respecto a la crisis que viven los municipios y las provincias”, agregó el jefe masista.

Morales dijo que los cruceños y las cruceñas saben que trabajó por Santa Cruz y por el país, sembrando obras, construyendo carreteras, contribuyendo a fortalecer sus sectores productivos y la economía de su gente.

El cuestionamiento de Camacho

Esto último no fue pasado por alto por parte del gobernador Luis Fernando Camacho y observó que el jefe del partido azul realizó estas declaraciones buscando figuración y sobrevivencia política.

“En el colmo del cinismo, nos dice que él trabajó por Santa Cruz, para fortalecer a los sectores productivos y la economía de la gente. Cruceños y bolivianos: la crisis económica no puede derivar en una crisis moral, ni en la confusión, ni en el olvido. El gobierno de Evo Morales sentó las bases de lo que hoy nos pasa como país”, advirtió el gobernador.

Para Camacho, la corrupción, el despilfarro, el narcotráfico, la apropiación del Estado para sus fines partidarios fueron comenzadas por Evo Morales y consideró que Luis Arce es nada más su continuador.

“Nuestros jóvenes no deben olvidar nunca que Evo desató un clima de violencia y persecución contra nuestros líderes y nuestro pueblo, para intentar frenar la autonomía. Y no pudo, la autonomía triunfó, a pesar de los esfuerzos del masismo por destruirla. No debemos olvidar nunca que fue el gobierno de Evo Morales quien intentó quitar las tierras de los productores, promovió los avasallamientos, impuso con graves amenazas a los empresarios los cupos de exportación”, agregó.

Camacho le pidió a Evo que no busque, con mentiras y manipulaciones, una reconciliación política con el pueblo cruceño. “Él no hizo nada por los cruceños, fue un tirano que intentó someternos y destruir nuestras capacidades productivas y no lo logró”, remarcó.