Sala del Beni niega multa de Bs 5.000 a legisladores, éstos fueron advertidos en mensaje de Whatsapp

La Sala Constitucional Primera del Beni negó que se haya impuesto una multa de Bs 5.000 a cada uno de los integrantes de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, por incumplir una medida cautelar. Hasta el momento no fueron notificados con un documento que establezca esa supuesta sanción pecuniaria, los legisladores denunciaron con base en un mensaje que recibieron vía WhatsApp.

“La única notificación de forma oficial fue con la resolución de la acción de amparo constitucional, eso se realizó en horas de la mañana con el auto de admisión y la medida cautelar. Pero con relación a la multa no hay ningún tipo de sanción que se haya emitido”, informaron a la ANF desde esa sala.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, señaló que hasta el momento no fueron notificados por escrito o a través de un documento oficial que establezca la multa económica y el congelamiento de las cuentas bancarias, afirmó que recibió un mensaje enviado a través de un mensaje por WhatsApp.

“No existió ningún documento, hubo un mensaje directamente hacia mi persona porque nosotros decidimos continuar con el proceso por eso no entendía por qué esta misma señora de la Sala Constitucional del Beni nos había notificado con los amparos. La misma señora en el mensaje más abajo nos indica y nos notifica con el auto constitucional, a las 6 de la tarde nos llega el mensaje directamente indicando que nos congelan nuestras cuentas y existe una multa de 5.000 bolivianos”, explicó.

La ANF revisó el auto constitucional con el que fueron notificados, sin embargo, en el mismo no existe ninguna mención o determinación respecto a una supuesta sanción de Bs 5.000, como denunciaron varios miembros de esa comisión.

El miércoles, la comisión tenía previsto reanudar la fase de evaluación oral de los candidatos a magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero al mediodía fueron notificados con un auto constitucional que emitió la Sala Constitucional Primera del Beni que paralizaba ese proceso.

Empero, la comisión puso a consideración esa resolución y decidió no acatarla y continuar con la evaluación, pero luego recibieron el mensaje con la imposición de una supuesta multa económica a todos los parlamentarios. Ese hecho fue cuestionado y se decidió declarar un cuarto intermedio sin fecha de reinicio.

Ante la consulta de si no les parece raro que no hayan sido notificados a través de un memorial o que la disposición de la multa no sea señalado en el auto constitucional, el senador dijo que sí, que les causó extrañeza que no se haya remitido un documento oficial. Aunque señaló que la resolución prevé que las notificaciones sean enviadas a través de mensajes por WhatsApp

“Nos llama la atención y la extrañeza, pero en el amparo que nos hace la notificación al mediodía (del miércoles) nos indica que los miembros de las comisiones mixtas pueden ser notificados por vía WhatsApp y lo dice la resolución constitucional. Entonces, nos vuelven a notificar o nos vuelven a mandar ese mensaje indicándonos que nos iban a sancionar”, señaló.

Rejas aseguró que el mensaje donde se menciona la sanción económica fue enviado del mismo número por el que fueron notificados con el auto constitucional de admisión.

El auto constitucional

El 9 de julio, Heidy Padilla, si bien no es una candidata, sino una persona particular, que presentó un amparo constitucional contra la determinación de la comisión legislativa que rechazó su impugnación contra Jesús Martínez Subirana que postula al TSJ por el departamento del Beni.

Según la denuncia, impugnó la postulación de Martínez porque no cumplía con los requisitos exigidos por la ley transitoria; sin embargo, los legisladores omitieron sus argumentos y habilitaron al candidato cuestionado. Luego presentó un recurso de apelación y nuevamente su denuncia fue ignorada y ratificaron la habilitación del postulante.

“Se dispone que, en virtud al artículo 34 del Código de Procedimiento Constitucional, la paralización de la convocatoria y el calendario y/o cronograma de la preselección de postulantes para las elecciones judiciales disponiendo específicamente dicha paralización, sólo hasta la realización de la presente audiencia, para tal efecto notifíquese a los presidentes de ambas comisiones”, señala el documento.

En ese sentido, la sala constitucional dispuso que este viernes, a las 09:00, se instalará la audiencia donde se resolverá el amparo constitucional y se definirá si el proceso seguirá paralizado o si existe vía libre para su continuidad.

