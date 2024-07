Scarlett Johansson y Channing Tatum nos mostrarán la verdad sobre el alunizaje de la NASA en “La otra cara de la Luna”

Comedia dramática a estrenarse el jueves 18 de julio

Bolivia.- Estelarizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, La Otra Cara de la Luna (Fly Me to the Moon) es una filosa y estilizada comedia dramática a estrenarse el jueves 18 de julio, que tiene como trasfondo de alto riesgo el histórico alunizaje de la misión Apolo 11, lanzada por la NASA.

Contratada para arreglar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas direcciones cuando las osadas ideas de la cínica vendedora y experta en marketing, Kelly Jones (Johansson), colisionan contra la de por sí complicada misión del antiguo piloto de la Fuerza Aérea que ahora funge como director de lanzamiento, Cole Davis (Tatum), pero es muy probable que ella consiga convertirse en el arma secreta que la agencia espacial requiere para superar a los rusos y llegar antes a la luna. Cuando la Casa Blanca anuncia que esta misión es demasiado importante como para fallar, Jones es compelida a escenificar un alunizaje ficticio como material de soporte mientras la verdadera cuenta regresiva se pone en marcha…

“Esta increíble película, que tiene lugar en los albores del más grande triunfo de la Era Espacial, promete 131 minutos donde se podrá apreciar comedia, drama y romance”, señala Fabiana Cabrera, gerente de marketing de Sony Pictures – Andes Films Bolivia, añadiendo que, para Scarlett Johansson, quien asimismo produce el proyecto, el primero a través de su propia compañía, These Pictures, los fines justifican los medios, mientras que, para el optimista Cole, los medios importan bastante. He ahí el entretenido conflicto para lograr lo imposible”.

La Otra Cara de la Luna está dirigida por Greg Berlanti (conocido por ser el creador de la serie de televisión Everwood y cocreador de Jack & Bobby, Arrow y The Flash) a partir de un guion de Rose Gilroy y una historia de Bill Kirstein y Keenan Flynn. Además de Johansson y Tatum, también actúan Jim Rash, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Nick Dillenburg, con Ray Romano y Woody Harrelson.