Sectores rechazan propuesta del Gobierno y no retrocederán en anulación de la «jubilación forzosa»

Trabajadores del sector salud y los jubilados rechazaron este martes la propuesta del Gobierno y aseguraron que no retrocederán en su pedido de anulación del proyecto de Ley 035, modificatorio de la Ley de Pensiones, que promueve una “jubilación forzosa” para los empleados mayores a 65 años.

“No vamos a retroceder (en el pedido de eliminar la jubilación forzosa) porque el Gobierno no pone un centavo, son nuestros recursos que son aproximadamente 800 millones bolivianos. Los jubilados aportamos a la economía nacional sacando de nuestros ahorros, no es que la Gestora nos da, menos el Gobierno”, declaró a la ANF Marvel Armando Gutiérrez, representante de la Alianza de los Jubilados.

Los sectores movilizados rechazan la “jubilación forzosa” y como medida de protesta instalaron un mitin en puertas del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Criticaron el trabajo de los asambleístas porque no canalizan soluciones para los sectores movilizados desde hace más de cinco meses.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, recordó que estuvieron aproximadamente tres meses en mesas de trabajo con la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, pero el Gobierno, a través de sus personeros, no retrocedió en nada.

Precisó que, como trabajadores del sector médico, dieron plazo hasta el viernes para que el Gobierno instale nuevas mesas de negociaciones; caso contrario, la próxima semana activarán un paro movilizado de 120 horas.

“Hemos sido amplios en el diálogo aceptando todo el contenido del proyecto de ley, excepto la jubilación forzosa. Hemos aceptado que con nuestros aportes les den 2.000 bolivianos más a los mineros y otros sectores; pero no podemos tolerar que nos echen a la calle con una renta miserable”, cuestionó Romero.

El gobierno de Luis Arce, por medio de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, presidida por Omar Yujra (MAS-arcista), propuso mantener la “jubilación forzosa” en el proyecto de Ley 035, pero planteó que el test físico y mental sea supervisado por un médico externo.

Esa propuesta fue analizada y rechazada por el sector médico y los jubilados, porque en el fondo se mantiene la intención de «forzar» a una jubilación.

“Eso es burlarse de miles de trabajadores. Cómo puede ser posible decir: yo te voy a votar a la calle, pero tráete un testigo. Miserable Gobierno, miserables autoridades políticas. No sea sinvergüenza, presidente Arce, eso es pisotear los derechos laborales. No le aceptamos esa solución cobarde y humillante que han planteado”, protestó Romero.

La movilización es multisectorial, porque está compuesta por médicos, representantes de las universidades , jubilados y otros sectores que rechazan la medida planteada por el Gobierno.

