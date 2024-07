Seguimiento de trayectorias cognitivas en supervivientes de COVID-19 hasta 2,5 años después de la infección

Ronald Palacios Castrillo

Resumen

La evidencia emergente sugiere que las secuelas neurológicas y otras secuelas postagudas de COVID-19 pueden persistir o desarrollarse después de la infección por SARS-CoV-2.

Sin embargo, las trayectorias a largo plazo del cambio cognitivo después de una infección por COVID-19 siguen sin estar claras. Liu,et.al.,. (Tracking cognitive trajectories in older survivors of COVID-19 up to 2.5 years post-infection. Nat Aging .2024. https://doi.org/10.1038/s43587-024-00667-3) investigaron los cambios cognitivos durante un período de 2,5 años entre 1245 personas de 60 años o más que sobrevivieron a la infección con la cepa original de SARS-CoV-2 en Wuhan, China, y 358 cónyuges no infectados.

Encontraron que la incidencia general de deterioro cognitivo entre los sobrevivientes mayores de COVID-19 fue del 19,1 % a los 2,5 años después de la infección y la hospitalización, evaluada mediante la entrevista telefónica para el estado cognitivo-40. El deterioro cognitivo se manifestó principalmente en personas con COVID-19 grave durante el año inicial de infección, después del cual la tasa de deterioro se desaceleró.