«Si Evo firmaba el acuerdo del TSE podría ser reconocido como jefe del MAS», afirma Tuto

El líder del MAS condicionó la firma del documento multipartidario que suspende las elecciones primarias al reconocimiento del congreso realizado por una fracción de su partido en Lauca Ñ o a la prórroga de su mandato como jefe de su partido.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que Evo Morales perdió una gran oportunidad de ser reconocido como jefe nacional del MAS si hubiera firmado el acuerdo del encuentro multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sin recurrir a chantajes o a movilizaciones de sus seguidores.

“De repente los petardos de ahí afuera, de la plaza Abaroa, lo confundieron porque van y firman un documento, y este señor más allá del texto lo que valía en este documento es el membrete del órgano Electoral, reconocimiento de este órgano, la firma de la ministra de la Presidencia, del líder de oposición don Carlos Mesa, del presidente de Diputados, de los movimientos sociales que estaban allá presentes. Qué tipo más tonto, yo hubiera puesto la firma grande al medio, hubiera puesto ‘Evo Morales, jefe nacional del MAS’, así como está PAN-BOL con su sellito, debió llevar el sellito y poner la firma. Tanto amenazar con bloqueos y no pone la firma en un documento que le hubiera permitido salir y decir aquí está, ‘el órgano Electoral me reconoce como jefe del MAS’, los opositores me reconocen con jefe del MAS, la ministra de la Presidencia, el presidente de Diputados, el presidente del Senado, los movimientos sociales me reconocen como jefe del MAS, qué falta de reflejos”, reflexionó en una entrevista con DTV.

Morales fue el único representante de los partidos que no firmó el acuerdo que establece la suspensión de las elecciones primarias durante los comicios generales de 2025 para priorizar la elección de magistrados del órgano Judicial.

El líder del MAS, cuyo partido afronta una división interna, condicionó la firma de ese documento al reconocimiento del congreso que realizó la fracción leal a él en Lauca Ñ (Cochabamba) el año pasado y que lo reeligió como presidente del partido y candidato único para las elecciones de 2025.

También propuso que no existan plazos para la renovación de directivas de los partidos políticos. Como el TSE no hizo caso a sus chantajes, sus seguidores amenazaron con movilizaciones si se aprueba la suspensión de las elecciones primarias.

“En buen romance, (Morales) lo que está diciendo es que chantajeará en el Congreso, con la bancada que tenga, para sabotear la modificación del cronograma electoral y de las primarias poniendo en riesgo la elección nacional si es que no le permiten legalizar un congreso chuto o si no le permiten prorrogar un mandato, o sea está como un contrabandista de auto usado diciendo legalícenme el congreso chuto o como los magistrados autoprorrogados prorróguenme como jefe del MAS sin necesidad de hacer congreso”, manifestó el expresidente.