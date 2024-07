Tarija: Se creará una Fundación para administrar la Exposur desde el 2025

Al final del evento de este año, se llamará a empresarios y emprendedores interesados en la administración, que será estrictamente privada, explicó el secretario de desarrollo productivo, Efraín Rivera.

Así fue el lanzamiento de la imagen de la Exposur 2024.

Fuente: El Periódico

La gobernación tiene como desafío para este año, la creación de una Fundación para que administre el campo ferial de San Jacinto, y haga eventos como la Exposur, estrictamente con privados, a partir del próximo 2025.

“Nosotros tenemos un reto, el reto para este año es conformar una Fundación, no sé el número de industriales, comerciantes que quieran participar”, reveló el secretario de desarrollo productivo de la gobernación, Efraín Rivera Gutiérrez.

“Que se hagan dueños de la feria, que ellos manejen la feria, a través de una Fundación con empresarios que sí existen, con empresarios reales, que tienen industrias, que generan trabajo, que aportan al desarrollo de Tarija”, exhortó.

Además que les interese realizar las próximas ferias, porque el empresario que vaya a apostar, tiene que poner recursos, tanto de inversión como gastos de operación, entonces van a ser empresarios reales, insistió el funcionario.

Este año, una vez que se haga la feria, la rueda de negocios, la gobernación presentará cuántos empresarios tienen la decisión, la voluntad de hacerse cargos de las siguientes ferias y ahí se formará el directorio para que ellos vayan madurando los criterios, acotó.

“De manera que el 2026 ya sea una feria realizada por el sector privado, donde la parte pública, la privada ya no tenga que trabajar en eso, simplemente apoyar en aspectos que ellos necesiten”, añadió tras explicar la organización de la Exposur de este año.

Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Efraín Rivera.

Consultado si no es una especie de privatización de la Feria, respondió que no es así, la Fundación no tiene fines de lucro, la privatización tiene costo beneficio, declaran utilidades, si bien la Fundación también, pero todo eso se reinvierte en beneficio de los industriales.

La feria de Santa Cruz se maneja así, todas las utilidades se reinvierten, “eso es lo que nosotros queremos, que cada año no sea la gobernación ni los municipios tengan que poner recursos a fondo perdido”, siguió el secretario.

La organización de la Exposur 2024 marcha muy bien, todos los espacios del sector automotriz están vendidos, informó al indicar que la atención en la esquina 1 es permanente para informar, incluso adquirir stands cuyos precios fueron publicados.

LOS DATOS

Los stands en el pabellón 1 tienen un precio de 500 bolivianos, en el 2, 3 y 4 de 166, en el 5 de 180, en el 6 de 80 y del automotriz solo 25. Reiteraron que la Exposur 2024 se realizará entre el 11 y 20 de octubre, “será el epicentro de la industria multisectorial”.

Las ventajas de participación son que se logran más clientes en menos tiempo, hay contacto personal y receptividad, ampliación de la red de contactos, es una oportunidad para los expositores, con una diversidad de actividades complementarias.