¿Tiene Ud síndrome del impostor?

Ronald Palacios Castrillo

¿Con qué frecuencia te pasan por la cabeza pensamientos como este? Para algunas personas (muchas personas) ocurren con bastante frecuencia. Cuando lo hacen, provocan una cascada de emociones, la mayoría de ellas no útiles.

Estos pensamientos de ser un fraude o de tener nuestras enormes deficiencias expuestas y las ansiedades, la inseguridad y el temor que siguen son parte de un fenómeno conocido como síndrome del impostor.

A diferencia de la humildad, el síndrome del impostor puede causar daños reales: ansiedad, incapacidad para disfrutar del éxito y, en algunos casos, la creencia de que uno no puede continuar con su carrera.

Este artículo definirá el síndrome del impostor, discutirá las diferentes formas en que el síndrome del impostor aparece en nuestras vidas y explorará formas de lidiar con él.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Dos psicólogas clínicas, Pauline Rose Clance y Suzanne Imes, identificaron y nombraron el fenómeno por primera vez en 1978.

El síndrome del impostor es la condición de sentirse ansioso y no experimentar el éxito internamente, a pesar de tener un alto desempeño externo y objetivo. Esta condición a menudo hace que las personas se sientan como «un fraude» o «un farsante» y duden de sus habilidades.

Con el síndrome del impostor, una persona no se siente segura ni competente, independientemente de lo que consiga. No experimentan la alegría del éxito porque siempre están esperando que su insuficiencia y fraude salgan a la luz.

Aunque Clance e Imes definieron originalmente el síndrome del impostor para describir una condición que observaron en mujeres profesionales, las investigaciones muestran que hombres y mujeres pueden sufrir igualmente el síndrome del impostor.

Pero la humildad es buena, ¿verdad? Es simplemente realista reconocer que nadie lo sabe todo. El mundo cambia rápidamente y los problemas o situaciones que enfrentan las personas pueden ser más complejos de lo que parecen al principio. Sin embargo, el síndrome del impostor es diferente de una saludable dosis de precaución y apertura de mente.

La humildad y la cautela surgen de una evaluación precisa de las propias capacidades frente a una situación compleja.

El fenómeno del impostor, por el contrario, surge de una sensación de insuficiencia en el entorno a pesar de ser objetivamente competente. Es notable que no se trata de evaluar la situación sino de evaluarse a sí mismos. Se sienten más inadecuados que otros que enfrentan la misma situación compleja, hasta el punto de que no pertenecen allí en absoluto.

El síndrome del impostor puede hacer que las personas sientan que se les acaba el tiempo. Es como si la gente hubiera estado actuando y no pudiera seguir actuando por mucho más tiempo. Esto es a pesar de toda evidencia en contrario. Recuerde, las personas suelen tener estos pensamientos y sentimientos después de lograr y superar obstáculos a lo largo de sus vidas. ¿Por qué?

Tal vez no puedan seguir al mismo ritmo que hasta ahora, y eso les resulta vergonzoso. La vergüenza hace sufrir a la gente sola y en silencio. La gente no se da cuenta de cuántas personas padecen el síndrome del impostor porque nadie quiere admitirlo en voz alta.

¿Qué causa el síndrome del impostor?

El síndrome del impostor es una distorsión cognitiva. Hace que la gente dude de sus habilidades y logros. Dudan de la alta estima que los demás tienen por ellos. Dudan de su propia historia y trayectoria.

¿Pero de dónde vienen estas dudas y distorsiones? Aunque puede afectar la salud mental de una persona, el síndrome del impostor no es una condición psicológica oficial y tiene una variedad de causas. Las investigaciones han demostrado que el síndrome del impostor proviene de una combinación de factores:

Ambiente familiar. Al crecer, los padres u otros miembros de la familia podrían haber puesto un énfasis excesivo en los logros o haber sido demasiado críticos.

Ejemplo: Sam corrió a casa para decirles a sus padres que obtuvo un 98 en su examen de matemáticas de octavo grado. Estudió los términos todas las noches durante una semana y está muy orgullosa de sí misma. Los padres de Sam siempre se jactan ante sus amigos de sus logros. Cuando Sam les cuenta con entusiasmo la buena noticia a sus padres, ellos dicen: “¿Qué pasó? ¿Por qué no obtuviste un 100?

Presiones sociales. Ser parte de un círculo o grupo social donde la aprobación o el valor parecen estar explícitamente conectados con el logro.

Ejemplo: el trimestre pasado, Everett recibió su invitación a la cena ejecutiva mensual inmediatamente después de superar su récord de ventas y fue el héroe del equipo de ventas. Este trimestre, sus números han bajado. La cena ejecutiva llega y la invitación no aparece por ningún lado. Es como si él no existiera.

Sentido de pertenencia. Parte del síndrome del impostor es el miedo a ser descubierto y expulsado.

Cualquier circunstancia, incluso en el pasado, que hizo que una persona se sintiera diferente o excluida del grupo (idioma, etnia, género, estatus socioeconómico, religión o diferencias físicas o de aprendizaje) puede alimentar el fenómeno del impostor. La persona puede arrastrar ese persistente sentimiento de no pertenencia mucho después de que se resuelva la circunstancia.

Ejemplo: en la reunión semanal de personal, el gerente de Tyler llama a todos los demás, a pesar de tener la mano en alto. Cuando finalmente llama a Tyler, faltando dos minutos, evita el contacto visual y desestima el comentario de Tyler. Ninguno de los compañeros de trabajo de Tyler responde ni reconoce su visión. Tyler se siente excluido y se pregunta si es porque la nueva camiseta que consiguió en liquidación parece barata. Creció usando ropa usada y el equipo probablemente pueda darse cuenta de que no es uno de ellos.

Personalidad. Algunos tipos de personalidad están más vinculados a la interiorización de sentimientos de presión, duda y fracaso. Los momentos de estrés o de transición, incluso sin relación con el trabajo, pueden empeorarlo.

Ejemplo: Campbell tiene una personalidad muy introvertida. Tiende a procesar sus sentimientos internamente en lugar de resolverlos comunicándose externamente. Cuando Campbell internaliza emociones negativas, reflexiona. Este hábito de diálogo interno negativo la hace menospreciar sus logros.

Los efectos del síndrome del impostor hacen que valga la pena abordarlo. Los sentimientos de ansiedad e insuficiencia pueden llevar a las personas a evitar desafíos u oportunidades que les permitirían crecer y brillar.

Es posible que las personas no busquen o exploren plenamente relaciones útiles en el trabajo o la escuela. Incluso si lo hicieran, la lucha interna requiere mucha energía. Puede provocar frustración, vergüenza, depresión y confianza en uno mismo.

Si no se controla, el síndrome del impostor tiene un impacto negativo en las relaciones de las personas, en el trabajo, así como en la satisfacción laboral y vital. Los efectos pueden ser peores para las mujeres y los grupos subrepresentados.

Síntomas del síndrome del impostor

Todos dudamos de nosotros mismos alguna vez. Quizás te preguntes cómo se siente el síndrome del impostor. Estas son las características más comunes del síndrome del impostor:

Dudas sobre uno mismo

Infravalorar las contribuciones

Atribuir el éxito a factores externos

Saboteando el éxito personal

Establecer expectativas poco realistas

Miedo continuo a no estar a la altura de las expectativas.

Agotamiento

Dudas sobre uno mismo

La falta de autoestima y autoeficacia da como resultado sentimientos persistentes de ansiedad con respecto a su capacidad para tener éxito. El éxito en el trabajo se considera una meta inalcanzable y arriesgada, no una realidad que pueda lograrse con concentración y dedicación.

Infravalorar las contribuciones

Las personas que experimentan el síndrome del impostor socavan el valor de sus logros, lo que resulta en una sensación persistente de incompetencia.

Atribuir el éxito a factores externos

El síndrome del impostor hace que las personas atribuyan sus logros a factores situacionales que escapan a su control.

Cuando los miembros del equipo ofrecen comentarios positivos en forma de elogios, aumentos o ascensos, las personas tendrán dificultades para aceptar la responsabilidad de su éxito. En cambio, pueden atribuir el impacto positivo que crearon a la casualidad, la coincidencia, la buena suerte o las contribuciones de sus compañeros de trabajo.

Saboteando el éxito personal

El síndrome del impostor refuerza los sentimientos de ineficacia. Empuja a las personas a hacer todo lo posible para tomar decisiones malas o arriesgadas.

El fenómeno del impostor hace que las personas experimenten miedo al éxito. Creen que es inalcanzable, no importa cuán duro o con qué frecuencia intenten lograrlo; el éxito no es para ellos.

El síndrome del impostor también hace que las personas se vuelvan “locas”. Se dicen a sí mismos que sus contribuciones serán descuidadas, insuficientes o sin propósito. Esta duda puede hacer que apliquen menos esfuerzo, atención, creatividad y perseverancia hasta que se convierta en una profecía autocumplida.

Establecer expectativas poco realistas

El síndrome del impostor crea la sensación de que lo mejor de nosotros no es suficiente. Empuja a las personas a establecer estándares irrealmente altos para adaptarse a sentirse inadecuados al lograr objetivos realistas, oportunos, complejos y desafiantes.

Miedo continuo a no estar a la altura de las expectativas.

No importa qué objetivos se propongan las personas, el síndrome del impostor niega su capacidad para alcanzarlos. Hace que las personas sientan que no son capaces de cumplir con las expectativas que ellos mismos y otros les han fijado, a pesar de sus mejores esfuerzos. Perciben estas expectativas como una carga de la que no pueden deshacerse, en lugar de un desafío que les entusiasma superar.

Agotamiento

Para superar un sentimiento de incompetencia, la gente se esfuerza. Gastan su energía rápidamente. El trabajo comienza a convertirse más en una tarea que en una fuente de significado y propósito, y pierden gran parte de su pasión por lo que hacen.

5 tipos comunes de síndrome del impostor

El síndrome del impostor se presenta de muchas formas. La Dra. Valerie Young define cinco tipos en su libro: Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas: por qué sufren las personas capaces. Exploremos estos tipos, y un par más, a continuación.

En realidad, las personas pueden encontrarse con más de un tipo con el tiempo. Vea si se reconoce en alguno de estos patrones de pensamiento y comportamiento. De esta manera, podrás trabajar para superarlos.

El perfeccionista

La Supermujer/hombre/persona

El genio natural

El solista

El experto

El perfeccionista

Como su nombre indica, este tipo tiene que asegurarse de que todo se haga a la perfección. Lograr un resultado o completar una tarea nunca es suficiente.

El perfeccionista siempre tiene hambre de más éxito, mejores resultados y mayor prestigio. El perfeccionismo resulta en sentirse insatisfecho sin importar cuánto trabajo duro hagan y las metas ambiciosas que logren.

Ejemplo: un gerente siempre solicita a un subordinado directo actualizaciones sobre el progreso del proyecto. Cuando recibe el informe de progreso, les dice constantemente cómo mejorar su proceso y cómo se deben realizar los proyectos en cada paso del camino.

Emoción subyacente: miedo a perder el control.

La Supermujer/hombre/persona

Este tipo prospera al mostrar su capacidad para realizar una gran cantidad de trabajo en un corto período de tiempo. Están dispuestos a trabajar horas extras para lograr la validación de sus compañeros y directivos.

Están tratando de demostrar que son capaces de manejar cualquier cosa.

Ejemplo: un colaborador individual que se toma muy en serio su trabajo y ofrece su tiempo y apoyo a sus colegas. Ella hace todo lo posible para trabajar incluso durante las vacaciones o el tiempo libre programado. Está feliz de hacer el trabajo, incluso en su propio tiempo.

Emoción subyacente: miedo al tiempo libre y a faltar tiempo al trabajo para la realización personal.

El genio natural

Este tipo de impostor se nutre de ser tan rápido y hábil a la hora de hacer las cosas. Creen que acertaron a la primera. Los ciclos de retroalimentación, críticas o reelaboraciones son amenazantes: si no lo hicieron bien, fracasaron. Ponen un mínimo esfuerzo en su trabajo pero a menudo lo logran.

Este patrón de esfuerzo mínimo y buenos resultados probablemente estuvo presente durante toda su vida. Nunca tienen que hacer un trabajo extra hasta que lo hacen.

Ejemplo: un contador nuevo que acaba de graduarse como el mejor de su clase siempre descubrió que el trabajo de clase le resultaba fácil. Nunca tuvo que pasar las noches estudiando para nada. Llega al lugar de trabajo y se siente abrumado por las expectativas. No siempre consigue hacer sus cálculos a satisfacción de su jefe.

Cuando su jefe le pide que pase un tiempo con su colega para aprender el proceso, se siente incómodo e insultado. No necesita que nadie le diga cómo hacer su trabajo más de una vez ( esto se ve mucho en la generación Z actualmente).

Emoción subyacente: vergüenza de fracasar

El solista

Al igual que el genio natural, este tipo no está interesado en obtener apoyo de otros para hacer su trabajo. Sin embargo, al solista le molestan por completo los demás. El Solista no está dispuesto a pedir ayuda, independientemente de la situación.

Pedir ayuda puede dejarlos vulnerables y exponer lo que no saben o no pueden hacer.

Ejemplo: una directora de recursos humanos tiene que presentar nuevos cambios organizativos e informes a su C-suite. A medida que se acerca la fecha límite, ordena abruptamente a su equipo que recopile información de la manera específica que la alta dirección quería. Esto crea cierto caos para el equipo. Se guardó la información para sí misma hasta el último minuto en lugar de compartir los requisitos con su equipo porque pensó que ella misma se encargaría de todo. Entonces se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando.

Emoción subyacente: vergüenza al pedir ayuda.

El experto

«Debo tener todas las credenciales antes de poder siquiera pensar en postularme para este trabajo». Este tipo de impostor siente la necesidad compulsiva de tener todo el conocimiento y la experiencia antes incluso de intentar el trabajo. Pueden ser críticos con otras personas a su alrededor que “trabajan para aprender” o asumen roles aspiracionales, sin reconocer que no se espera tener certeza y tener todas las respuestas.

En un entorno que cambia rápidamente, nadie es un experto en qué hacer a continuación.

Ejemplo: un científico que trabaja en el descubrimiento de un nuevo fármaco se siente obligado a comprender completamente los resultados antes de compartirlos con el equipo. El experimento se acerca al final de su financiación y cronograma. El científico aún no ha compartido las actualizaciones del progreso.

Entonces, los miembros del equipo se sienten inseguros y se vuelven inquietos. Peor aún, dos miembros del equipo tienen conocimientos relevantes que podrían haberse basado en los resultados del científico si hubieran tenido la oportunidad de analizarlos. Ahora el científico tiene aún más presión, porque él es el experto en este proceso.

Emoción subyacente: miedo a la insuficiencia

Tipos adicionales de síndrome del impostor

Hay dos tipos adicionales de impostores que es igualmente importante considerar.

El notador

Este tipo no puede estar orgulloso de su trabajo ni de sí mismo porque inmediatamente nota las cosas que aún no son perfectas. Ya sea en un producto de trabajo, una reunión o en la ropa que usan, el observador perdona a los demás pero no se extiende la misma gracia a sí mismo. Cuando termina un proyecto difícil, el observador se siente aliviado, más desinflado que eufórico.

The Noticer es muy consciente de la competencia, real o imaginaria, y cree en secreto que siempre extrañará el listón.

Ejemplo: un gestor de cuentas trabaja con su equipo para preparar una sesión de trabajo con el cliente. El equipo trabaja duro durante varios días y el gerente pasa cada noche mejorándolo.

A pesar de cambiar de dirección más de una vez, al final crean un taller que le encanta al cliente. El equipo celebra, pero el gerente no puede dejar de pensar en dónde fue incómoda su presentación y cuánto más carisma y comodidad tenía el otro líder del proyecto.

Emoción subyacente: miedo a no pertenecer

El descuento

El Descontador racionaliza automáticamente la evidencia de su propia competencia, logros o alta estima. «La gente piensa bien de mí porque realmente no saben de lo que están hablando». Este tipo de impostor no valora ni confía mucho en su red de seguidores.

Dudan de la calidad o el nivel de competencia en cualquier esfuerzo que consigan lograr y se avergüenzan de compartir algo que “cualquiera podría haber hecho”.

Ejemplo: un gerente de proyecto recién ascendido hace una presentación atractiva y bien recibida sobre un proceso de planificación. Varios compañeros lo felicitan y le agradecen por hacer que un proceso antes temido sea más útil y relevante. En lugar de sentirse orgulloso, piensa en cómo nadie valora a su grupo y en lo bajo que estaba su listón: decían que era bueno para su equipo.

Emoción subyacente: no ser suficiente

¿Qué clase de impostor eres? 15 preguntas para ayudarte a descubrirlo

¿Este Eres tu?

Usted podría ser …

¿Te han dicho que microgestionas? El perfeccionista ¿Sientes que tu trabajo debe ser siempre perfecto sin importar el precio? El perfeccionista ¿Te quedas hasta tarde en la oficina para hacer el trabajo incluso cuando todos los demás se han ido?

La supermujer/hombre

¿Trabajas en proyectos futuros para salir adelante y no tener tiempos muertos? La supermujer/hombre ¿Rechazas trabajos en los que no eres bueno o que parecen desafiantes? El genio natural ¿A veces eliges no hacer tu mejor esfuerzo en algo porque tienes miedo de que tu mejor esfuerzo no sea lo suficientemente bueno? El genio natural ¿Se siente incómodo cuando otros ven su trabajo en proceso? El solista ¿Le molestan las ofertas de ayuda o incluso las solicitudes de estatus? El solista ¿Se siente tembloroso e inquieto cuando alguien se refiere a usted como experto? El experto ¿Te quedas con lo que sabes y te aseguras de saberlo mejor? ¿Estás siempre en busca del próximo certificado/título? El experto ¿Le resulta difícil aceptar elogios y celebrar los logros? El notador ¿Estás a menudo en modo de “superación personal” pero te da vergüenza decírselo a alguien más?

El notador

¿Respondes a un cumplido con un “Gracias, pero…”? El descontador ¿Piensas a menudo que los demás “simplemente están siendo amables”? El descontador[[ ¿Te preguntas a menudo cuánto tiempo más podrás mantener la Ley? Todos ellos

Cómo superar el síndrome del impostor en el momento

Intentarlo es agotador. Agota en lugar de energizar. Sin embargo, la gente puede seguir adelante, y lo hace.

¿Cómo sigues adelante cuando chocas contra esa pared de ladrillos? ¿Y cómo recuperamos algo de alegría en el trabajo y en nuestros logros?

Primero, comprenda que el síndrome del impostor es una forma de saboteador. No estás indefenso contra eso.

Además, no intentes ignorarlo. En lugar de ello, domine la emoción reconociendo su presencia. Sea consciente de su impacto en su cuerpo.

La técnica SBNRR (detenerse, respirar, notar, reflexionar, responder) puede ayudarle a reducir la velocidad y considerar la situación (y sus propios pensamientos, sentimientos y reacciones) de manera más consciente.

Detente: Permítete detenerte en seco y tómate un momento para hacer una pausa.

Respiración: Respire profundamente y deje ir sus pensamientos y no se apegue a ellos.

Aviso: observe sus sentimientos, su cuerpo, su entorno, sus compañeros, la situación, su reacción y cualquier otra cosa que pueda notar.

Reevaluar: Evalúa la situación y el motivo por el que sentiste la necesidad de caer en el síndrome del impostor.

Responder: Reaccionar intencionalmente. Puede estar más informado y sereno ahora que se ha calmado un poco.

Además de esta técnica, existen varios consejos para superar el síndrome del impostor.

10 consejos para prevenir el síndrome del impostor

Aquí hay algunos otros consejos que puedes usar cuando luches con cualquier versión de sentirte como un impostor.

Entiende la voz. La evaluación de inteligencia positiva puede ayudar a revelar las diferentes voces de saboteadores que te impiden avanzar.

Evaluar la evidencia. Hacer una lista sencilla de dos columnas (en un lado, “Evidencia de que soy inadecuado” y en el otro, “Evidencia de que soy competente”) puede ayudar a aportar perspectiva. Esta lista le permite combatir el síndrome del impostor recopilando, reconociendo y reflexionando sobre pruebas de su competencia.

Volver a centrarse en los valores. Aleje su atención de los signos externos de éxito o logro y recuerde lo que realmente le importa.

Replantear el crecimiento. La vida y una carrera son un viaje. No puedes crecer, aprender o progresar sin esforzarte.

Sal de tu cabeza. La rumia, un patrón de pensamientos circulares, va de la mano con el síndrome del impostor. Encuentre a alguien con quien hablar o escriba sus miedos; son menos poderosos cuando no están dando vueltas.

Practica la autocompasión. No se castigue por sentirse como un fraude. Ahora que comprendes de dónde vienen las dudas y la insuficiencia, date crédito y compasión por lo lejos que has llegado.

Ser amable con usted mismo. Eres un humano. Los humanos cometemos errores. Tú también lo harás. «Practicar la autocompasión te ayudará a domar a tu crítico interior».

Mantenga el fracaso en perspectiva. En lugar de centrarse y definir su fracaso en abstracto, tómese el tiempo para escribir los resultados probables si alguna parte de su esfuerzo falla. Rara vez es el fin del mundo. Intenta aprender de tus fracasos en lugar de dejar que tus fracasos te definan.

Practica la atención plena. Utilice la técnica SBNRR para hacer una pausa y reevaluar. Esta técnica te brinda la oportunidad de situarte en el presente. Es un punto de reflexión que te permite reconocer las capacidades que tienes y utilizaste para llegar exitosamente a este punto.

Busque comentarios confiables de su red. Practique recibir periódicamente comentarios de personas en las que confía y respeta. Saber que tienes una fuente de comentarios significativos puede ayudarte a dejar de preguntarte qué piensan los demás de ti.

Sesgo y síndrome del impostor

Es importante considerar las influencias sistémicas en el síndrome del impostor, aquellas que operan fuera de su cabeza. Los prejuicios exacerban el síndrome del impostor. Estos prejuicios dan como resultado opiniones, políticas y procedimientos discriminatorios para las personas de color y las poblaciones subrepresentadas.

Cuando los gerentes y los miembros del equipo tratan a las personas de manera diferente según su etnia, clase socioeconómica, religión, género y sexualidad en el trabajo, crean una cultura empresarial de dudas, dudas y estrés.

Esto hace que las personas cuestionen su capacidad y su valor en el lugar de trabajo, lo que resulta en una mayor prevalencia del síndrome del impostor.

Del mismo modo, cuando la diversidad no se hace bien cuando resulta en “simbólico”, puede hacer que una persona de un grupo subrepresentado se sienta como si realmente no tuviera las habilidades para estar allí y al mismo tiempo causarles establecer estándares aún más altos para sí mismos para demostrar a todos no solo su propio valor sino el valor de todo su grupo.

Combinadas, estas dos tendencias crean una situación imposible. Alimentan el síndrome del impostor y son perjudiciales para la salud mental de la persona.

La prevalencia del síndrome del impostor y por qué es importante

El síndrome del impostor es común entre los trabajadores, especialmente aquellos que están motivados por lograr logros. Proviene de una baja autoestima, pero puede ser fácil de subestimar porque la gente lo oculta y sigue adelante. Los entornos de trabajo cerrados, despiadados o sesgados lo empeoran.

El síndrome del impostor también puede amplificarse en entornos laborales con diversidad superficial. Ya sea intencionalmente o no, las organizaciones involucradas en este tipo de diversidad parecen inclusivas al contratar personas que representan diversos grupos demográficos.

Pero sus líderes no entienden ni valoran lo que esas diferencias pueden ofrecer y no invierten en mejorar a los empleados de todos los orígenes una vez contratados. La buena noticia es que el síndrome del impostor se puede reconocer y abordar.

