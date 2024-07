Tras sanción de la Justicia, la Comisión Mixta de Constitución en sesión volvió a suspender el proceso de preselección al no encontrar garantías para continuar en la fase de examen oral.

“Queda suspendida la sesión hasta nuevo aviso, pido disculpas a los postulantes”, dijo el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas.

Al reinicio de sesión tras un cuarto intermedio, Rejas informó que la Sala Constitucional Segunda de Beni, a través de su secretaria, informó que la instancia judicial sancionó a cada uno de los miembros de la Comisión Mixta de Constitución con Bs 5.000 y el congelamiento de sus cuentas por no acatar la medida cautelar de paralizar el proceso de preselección.

Al mediodía de este miércoles, esta instancia de la Asamblea Legislativa fue notificada con la medida judicial para paralizar el proceso. Tras el análisis en sesión, se determinó continuar con la fase de la evaluación a los postulantes.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana (CC), calificó la actitud de la Sala Constitucional de Beni como un precedente “nefasto” en la historia democrática del país.

“La actitud que toman ellos (vocales de la sala constitucional) de notificarnos con multa de 5.000 bolivianos por día más congelamiento de nuestras cuentas es inadmisible. Si eso le hacen a la Asamblea, qué le hacen a la gente de a pie. Esos vocales son la muestra de la podredumbre de la justicia, una podredumbre de que se tienen que ir”, dijo la legisladora.

Indicó que esta media “no es por miedo, sino por precautelar a sus familias”. “Hemos dicho que no tenemos miedo, no podemos avanzar solos. 13 asambleístas de la Comisión Mixta de Constitución contra todo el poder judicial y algunos personeros de la Fiscalía”.

Silvia Salame, senadora por CC, descalificó el mensaje enviado de la Sala Constitucional, esto debido a que debió existir un proveído judicial, en razón que el país “no se trabaja por mensajes telefónicos”.

Indicó que el proceso no puede suspenderse porque una funcionaria subalterna de un tribunal señale que se impondrá una multa. “Cómo cree que si se va imponer una multa, si se supone a la señora que se está vulnerando el derecho, tendría que presentar un memorial indicando que nosotros hemos decidido continuar con este proceso”.

“Ese es un chisme que ha recibido señor presidente, no es una notificación oficial. Y esta sala no puede trabajar a través de un chisme. No podemos ser inconsecuentes con el país y tenemos que responder, si no continuamos hoy día, olvídense que continúen las elecciones por qué, no se olviden que estamos en receso, quién va a venir a darnos garantías”, dijo.

Patricia Arce, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), indicó que la medida de la Sala Constitución no fue notificada formalmente, en razón que estuvo en desacuerdo por paralizar el proceso judicial.

“No estoy de acuerdo que se suspenda. Me sorprende que los postulantes no digan nada, si se están vulnerando sus derechos. Acaso todos somos cómplices, si yo fuera postulante ya hubiese presentado un amparo, una acción porque se está vulnerado sus derechos”, dijo Arce.