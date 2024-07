Trump reta a Biden y le ofrece la oportunidad de «redimirse» a sí mismo

Fuente: https://actualidad.rt.com

Donald Trump, expresidente estadounidense y candidato del Partido Republicano, ofreció este martes durante una intervención en Florida a Joe Biden, el mandatario actual de EE.UU., la oportunidad de «redimirse» a sí mismo frente al mundo entero con un nuevo debate esta misma semana.

Trump retó a Biden a recuperar su reputación con un nuevo debate sin moderadores ni restricciones. «Hagamos otro debate esta misma semana, así el dormilón de Joe Biden podrá demostrar a todo el mundo que tiene lo necesario para ser presidente», afirmó. «Pero esta vez será de hombre a hombre, sin moderadores, sin restricciones. En cualquier momento y en cualquier lugar», agregó.

«Let’s do another debate this week…I’m also officially challenging Crooked Joe to an 18-hole golf match!»

-President Trumppic.twitter.com/Eto0BgPezQ

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

— GOP (@GOP) July 10, 2024