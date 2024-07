Tuto Quiroga cree que Morales se metió un ‘autogol’ al no firmar el acuerdo multipartidario

El expresidente señala que si suscribía ese convenio hubiese sido reconocido por los jefes políticos y el TSE como jefe del MAS

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente de Bolivia Jorge ‘Tuto’ Quiroga cree que Evo Morales se equivocó al no firmar el acuerdo convenido por los jefes de las organizaciones políticas con alcance nacional en el encuentro multipartidario del pasado miércoles, porque perdió la oportunidad de ser reconocido como el jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), una equivocación producto de la desesperación que lo llevó a infringirse un ‘autogol’.

Según el exmandatario, Morales derrochó la oportunidad de legitimar su condición como líder del MAS y ‘no tuvo dos dedos de frente’ ya que, al rubricar su firma en el documento, contaría con el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como presidente de esa tienda política, situación que reclama desde hace meses en diferentes escenarios para ser reconocido en esa condición ya sea mediante el aval del congreso de Lauca Ñ, o la prórroga de su mandato.

“Qué tipo más tonto, yo hubiera puesto la firma más grande en el medio; tanto amenazar con bloqueos y no pone la firma que le hubiera permitido decir ‘el Órgano Electoral me reconoce como jefe del MAS, los opositores me reconocen como jefe del MAS, las autoridades y sectores sociales me reconocen como jefe del MAS. (…) Reconoce que perdió, pero estaba tan turulato que se mete los autogoles él mismo incluida esta de la firma”, dijo.

Foto: captura pantalla

Quiroga respaldó la determinación de suspender las elecciones primarias, porque recordó que fue un mecanismo utilizado para legitimar su candidatura en las elecciones de 2019 cuando en el referéndum revocatorio de tres años antes la mayoría de la población le dijo que no estaba apto para presentarse a una nueva reelección; por ello, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe priorizar las elecciones judiciales y la elección del nuevo fiscal general del Estado.

“Las primarias como estaban concebidas no son para nada democráticas, son como elegir reina de la comparsa en Carnaval, es una sola, así fue en 2019, se erogaron millones de bolivianos para hacer coronaciones, no elecciones primarias. Su obsesión en 2019 era blanquear la violación del 21F, por eso se invento la Ley de las primarias donde él era el único candidato del MAS, Carlos Mesa y Óscar Ortiz eran candidatos únicos, eso no fue democracia interna”, resaltó.

Foto: captura pantalla

La exautoridad lamentó que el líder del ala radical del partido azul utilice la advertencia de tomar la senda de los bloqueos y la convulsión como mecanismo de chantaje si se anulan las elecciones primarias tal cual fue convenido en la cita multipartidaria; además de intentar que se reconozca el congreso ‘chuto’ de Lauca Ñ para que tenga la vía libre a su candidatura en las elecciones generales de 2025.

“En buen romance lo que está diciendo es que va a chantajear en el congreso con la bancada que tenga para sabotear la modificación del cronograma electoral y las primarias si es que no le permiten legalizar un congreso ‘chuto’ o prorrogar un mandato; es decir, está como contrabandista de autos usados diciendo ‘legalícenme el congreso chuto’, o como los magistrados autoprorrogados, ‘prorróguenme sin hacer congreso’, ese es el chantaje al que se ha reducido por el error que ha cometido de no firmar”, certificó.

Quiroga espera que el presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez no sea parte de las intenciones de Morales y ponga en agenda el tratamiento de la “Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias” enviada por el TSE la pasada jornada; pero, expresó su temor de que no sea así y se ingrese en un ‘manoseo’ desde la presidencia de esa instancia legislativa para evitar la aprobación de la norma convenida.

“Sería interesante ver si el señor Andrónico Rodríguez va a ser un mero instrumento que a control remoto es dirigido por Morales y haga lo que le dice, o va a cumplir su palabra en lo que está escrito, esperemos que cumpla porque le da certidumbre y tranquilidad al país sobre lo central, que tiene que haber elecciones generales hasta fines del 2025. (…) Morales se llena la boca hablando de elecciones judiciales, hasta hizo bloqueos ¿Ahora va a hacer bloqueos porque haya primarias y no judiciales?”, cuestionó.

Foto: captura pantalla

Con respecto a las palabras que vertió Zvonko Matkovic contra Morales en el encuentro multipartidario, resaltó la valentía que tuvo frente a la ‘tiranía de Evo’ y que pese a que vivió momentos muy duros con el encarcelamiento y el exilio, el exministro de Economía ‘nunca se quebró’; sin embargo, evitó pronunciarse sobre la intención del también exlíder cívico cruceño de presentarse como candidato en los comicios del 2025.

“Un informe internacional dice que lo que hubo en el hotel Las Américas fue una ejecución extrajudicial que hoy está certificada por la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) desató toda esa cacería persecutoria, todo ese falso discurso que Zvonko quería independencia; mentiroso, no seas indigno Evo Morales, metiste preso a él y mucha otra gente para tapar y justificar la ejecución que hiciste en el hotel Las Américas, te va a llegar la justicia internacional”, advirtió.

Foto: captura pantalla

Para finalizar, Quiroga se refirió al golpe fallido del 26 de junio y calificó el hecho como una ‘opereta o chapuza’ que muestra un gobierno profundamente débil si es que organizó ese acto; pero que, si el gobierno realmente no sabía nada de la acción militar que fue comandada por el excomandante general del Ejército Juan José Zúñiga, el gobierno de Luis Arce es ‘más inepto’ que el de su antecesor Evo Morales.