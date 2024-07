Un policía pisotea y golpea en la cabeza a una persona en un aeropuerto del Reino Unido

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un oficial de la Policía del Gran Mánchester, en Reino Unido, ha sido «retirado de sus funciones operativas» después de que un video divulgado en las redes sociales lo mostrara pateando y pisoteando brutalmente a un hombre en la cabeza durante una detención.

«Sabemos que una grabación de un incidente en el aeropuerto de Mánchester que está circulando ampliamente muestra un evento que es verdaderamente impactante y que preocupa mucho a la gente, con razón. El uso de tal fuerza en un arresto es un hecho inusual y entendemos que crea alarma», declaró el subdirector de Policía, Wasim Chaudhry.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

SHOCK WARNING: Caught on camera, what is being described as police brutality, a UK policeman kicks and stomps on the head of a Muslim man while he lays face down on the floor.

The incident allegedly occurred at Manchester airport.

It is unclear why the man was originally… pic.twitter.com/oawce9Za5r

— Robert Carter (@Bob_cart124) July 24, 2024