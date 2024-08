Abogado cree que implicados en caso Fassil negociaron sentencia benevolente con la justicia

Omar Durán apoya su afirmación en que ninguna de las instancias apeló la sentencia de 3 años dictada por el juez 15° de Instrucción Anticorrupción de La Paz

Boris Bueno Camacho / La Paz

El abogado Omar Durán estimó que las autoridades judiciales a cargo del caso de la estafa del Banco Fassil negociaron con los seis exejecutivos de esa institución financiera que se encuentra intervenido, para darles una sentencia de tres años, la cual es demasiado benevolente en su criterio, más aún cuando hubo un millonario daño económico que afectó a miles de clientes quienes hasta la fecha peregrinan por la devolución de sus ahorros.

La pasada jornada, el juez 15° de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa Mendoza emitió el dictamen mediante el cual condenó a cinco exdirectores y un exsíndico del intervenido Banco Fassil a tres años de prisión por el delito de organización criminal. Los acusados deben cumplir su sentencia en el centro penitenciario Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.

Foto: captura pantalla

Se trata de los exdirectores Martín Wille Engelmann, Álvaro Velasco Bruno, Diego Chain Novillo, Estefanía Roca Suárez y Jorge Chaín Justiniano, además del síndico Alexander Franz Heinrich Wille Hauke. El presidente del directorio, Ricardo Mertens aún se encuentra recluido en ese centro penitenciario con detención preventiva.

“Las cárceles están destinadas para las personas que no tienen recursos, no para aquellas personas que se mueven muy hábilmente con sus abogados para poder negociar con la fiscalía. Ninguna de estas personas va a entrar a prisión, porque, además, ya gozaban de libertad; como no se pueden someter a un perdón judicial o a una suspensión condicional de la pena, seguramente por eso no hubo ninguna apelación, pero hay que recordar que hay muchísimas personas que son víctimas y que no pueden recuperar sus recursos”, dijo.

Sin embargo, el jurista recordó que, si bien se libraron del proceso penal por un supuesto acuerdo con el Ministerio Público, pueden afrontar un juicio civil por el daño económico causado; en ese sentido, instó a las víctimas a organizarse para procesar a esos exdirectivos por el manejo irregular en el que incurrieron y que provocó que los recursos de sus clientes sean afectados, los cuales, en muchos casos, les costó reunir a lo largo de su vida y ahora no pueden recuperarlos.

Durán consideró que la justicia fue favorable con los sentenciados ya que una vez conocido el fallo, los representantes del Ministerio Público no apelaron, ni cuestionaron y, mucho menos, se opusieron al resultado del procedimiento abreviado que terminó en una pena mínima para los acusados; cuando el Ministerio Público puede refutar la sentencia, así los acusados se declaren culpables respecto a la tipificación hecha y apelar a otras figuras delictivas como las que cometieron los exdirectivos de Fassil.

Foto: captura pantalla

“Para llegar a este tipo de acuerdos corre muchísimo dinero y ha debido correr, presumo, no creo que alguien hable porque no les conviene destapar este polvo que ha ido cayendo y asentándose en los pisos de la sociedad, un polvo corrupto que ha hecho daño a demasiada gente que ha tenido guardado su dinero en estas entidades financieras y no solo gente ahorrista, también esa gente que ha sido estafada con la toma de alquileres, o los pagos. La Procuraduría y la ASFI deberían decir algo”, aseveró.

El Banco Fassil fue intervenido el 26 de abril de 2023 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) debido a movimientos inusuales detectados en el abono por encima del límite establecido (overlimit) a la cuenta de una joven de 18 años por un monto de que sobrepasaba los 28 millones de bolivianos; sin embargo, posteriormente se evidenció que la entidad no contaba con fondos suficientes para la devolución del dinero a los ahorristas y ni siquiera para el pago de los beneficios sociales de los funcionarios de esa institución.