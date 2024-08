Abogado pone en duda que el general Zúñiga, cabecilla del «golpe», fuera dado de baja

El ministro Novillo aseguró ayer en conferencia de prensa que el excomandante del Ejército fue dado de baja por el Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

El general Juan José Zúñiga, identificado como el cabecilla del «golpe de Estado fallido» perpetrado contra el presidente Luis Arce el 26 de junio, aún no habría sido dado de baja como informó el ministerio de Defensa o al menos no existe una constancia de aquello, denunció el abogado y exmilitar, Omar Durán.

«No puedo asegurar, a mi me mandaron solamente los memorandos de cinco personas, dos son generales y tres son oficiales superiores. De que pueda existir puede existir (la baja) o tal vez lo fabriquen en un rato más, pero me mandaron esas cinco bajas e inclusive hay gente que está despotricando en el Ejército de por qué se protege a Zúñiga, a Zegarra, a Arnez. ¿Por qué no han comenzado a darles de baja a ellos?», afirmó el jurista anoche en el programa No Mentirás.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó ayer que el Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas emitió una resolución que determina la baja definitiva de cinco generales que participaron en el «golpe de Estado fallido» del 26 de junio, entre ellos el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga Macías.

“Esta baja consiste en la separación definitiva del servicio activo, sin goce de haberes, grado, honores y uniforme, determinación asumida por el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. del Estado, que es la instancia que juzga a los militares de más alto rango, los mismos que ya fueron notificados con la resolución”, indicó la autoridad en conferencia de prensa, según una nota de prensa oficial.

También puede leer: Choquehuanca: «Bolivia exige conocer las verdaderas causas del fallido golpe de Estado y que se castigue a los actores ejemplarmente»

Los generales que participaron en la acción militar, con la toma de plaza Murillo y el intento fallido de tomar Palacio Quemado fueron el general Zúñiga, general Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, excomandante de la Fuerza Aérea; el Vicealmirante Juan Arnez Salvador, excomandante de la Armada Boliviana y los generales Juan Mario Paulsen Sandi y Juan Ordoñez Menacho, detalló Novillo.

Con relación a los militares de baja graduación, que también participaron en los hechos del 26 de junio, dijo que éstos son procesados en sumarios en sus respectivas fuerzas, de los cuales se espera que en los próximos días se emita otra resolución.