Agenda informativa: el Ejecutivo debe enviar al TCP las preguntas del referéndum y la ALP lanzar la convocatoria para el fiscal general

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 26 de agosto

El TSE debe esperar el resultado de la consulta al TCP sobre las preguntas del referéndum. Foto: EFE

Boris Bueno Camacho

– Órgano Ejecutivo enviará al Tribunal Constitucional las preguntas del referéndum

El Órgano Ejecutivo debe enviar hasta este lunes para enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) las preguntas del referéndum ajustadas a las observaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el presidente Luis Arce remitirá las preguntas a consideración del TCP a primera hora del lunes. En este caso el TCP debe pronunciarse en tres o cuatro días para cumplir con el plazo final del 31 de agosto; de lo contrario, el referéndum no podrá realizarse junto con la elección judicial del 1 de diciembre, ya que se requieren 90 días de preparación.

– ALP debe lanzar convocatoria para la selección del fiscal general del Estado

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) lanzará la convocatoria para el cargo de fiscal general del Estado, cuyo titular debe ser posesionado el 23 de octubre. Se espera que la Comisión Mixta de Constitución emita la convocatoria pública este lunes. Iván Lima advirtió que el Ministerio de Justicia supervisará que los funcionarios que deseen postularse renuncien a sus cargos antes del 31 de agosto y que el gobierno no permitirá que vocales, jueces u otros funcionarios públicos estén de candidatos y sigan ejerciendo funciones, porque se pedirá su inhabilitación ante el Órgano Electoral.

– El Transporte Pesado se reunirá en Cochabamba y podría retomar medidas de presión

El transporte pesado nacional se reunirá en una asamblea nacional este lunes en Cochabamba, para analizar el avance de los compromisos asumidos en las reuniones con el Gobierno, no descartan retomar las medidas de presión. La dirigencia señaló que, ante la falta de comunicación y respuesta por parte de las autoridades, se están considerando nuevas medidas de presión ya que el gobierno les cerró las puertas y no responde a las solicitudes. Los representantes de cada departamento, una vez concluida la evaluación, determinarán las medidas a seguir, y no se descartan nuevas movilizaciones.

– Bolivia y Brasil coordinarán mitigación de incendios en la frontera

Una reunión binacional Bolivia – Brasil coordinará tareas para la intervención de la zona fronteriza afectada por los incendios forestales, en el caso del territorio boliviano, el área nacional protegida ANMI en el municipio de San Matías. El encuentro se realizará en Corumba, Brasil, en el que participará el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en representación del gobierno boliviano, con el objetivo de realizar un trabajo conjunto con operaciones terrestres y aéreas. San Matías, es el municipio cruceño más afectado por el incendio. Cerca de un millón de hectáreas quedó devastado.

– Emapa activa sus unidades móviles para la venta de productos de la canasta familiar

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) activa sus brigadas móviles para vender los productos de la canasta familiar en la Feria del campo a la olla; además de controles en puntos de producción, en centros de distribución y de expendio al consumidor final. La empresa estatal desplazará desde el lunes unidades móviles en las ciudades del eje troncal del país para la venta de arroz y azúcar, informó este viernes el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. El objetivo de esta iniciativa es combatir el agio y la especulación de estos dos productos.

– La Fiscalía venezolana cita al candidato opositor Edmundo González

Según la citación del Ministerio Público venezolano, el candidato de la oposición que compitió contra Nicolás Maduro debe comparecer la mañana de este lunes en Caracas, en el marco de una investigación abierta en su contra por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. González calificó al fiscal general Tarek William Saab de “acusador político”, porque emite un juicio por anticipado y cita sin garantías de independencia y del debido proceso.