Agentes del régimen chavista secuestraron al activista por los derechos LGBT Yendri Velázquez cuando salía de Venezuela

Yendri Omar Velásquez, activista por los derechos del colectivo LGBT en Venezuela (Imagen de archivo)

Yendri Omar Velásquez, activista venezolano por los derechos del colectivo LGBT, fue detenido este sábado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

“Desconocemos su paradero y solicitamos su inmediata liberación”, denunció su padre a través de la red social X, sin brindar más detalles.

En otra publicación en X, la ONG RedesAyuda añadió que Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, “se dirigía al Comité Interracial en Ginebra por invitación de la ONU cuando fue informado que su pasaporte estaba anulado”.

La organización afirmó que fue una detención “arbitraria” y remarcó que Velásquez se encuentra incomunicado. “Exigimos su inmediata liberación”, manifestó.

El aeropuerto de Maiquetía, que sirve al área metropolitana de Caracas y es la principal puerta de entrada aérea a Venezuela, se caracteriza por ser un lugar de alta vigilancia y control por parte de las fuerzas de seguridad del régimen chavista.

El arresto de Velásquez se produce en un contexto de tensión por los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del domingo pasado, que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro y generaron protestas que han dejado decenas de muertos y más de un millar de detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

Violencia de Estado

La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó el viernes lo que consideró “violencia de Estado”, en alusión a las detenciones y persecución contra personas que no reconocen el resultado de los comicios que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificó a Maduro para un tercer mandato.

“Nosotros condenamos los hechos de violencia, pero debo destacar que sobre todo existe una violencia de Estado ejercida contra la ciudadanía”, dijo en rueda de prensa la ex diputada Delsa Solórzano, en nombre de la coalición PUD. “Hay una violencia de Estado que hoy tiene centenares de prisioneros políticos que están en las cárceles, abarratodas, por cierto, solamente por pretender vulnerar la voluntad de cambio de una nación, una que no se vulnera, una que no se rinde”, subrayó.

Agentes de policía junto a una valla publicitaria con una imagen de Maduro en Caracas el 31 de julio de 2024 (REUTERS)

El viernes por la tarde, el periodista Roland Carreño, colaborador del partido Voluntad Popular (VP), fue detenido por “funcionarios de seguridad” y la PUD exigió información sobre su paradero y que sea liberado “lo más pronto posible”.

A través de X, la coalición expresó que la desaparición de Carreño -quien estuvo tres años preso hasta su excarcelación en octubre de 2023- se suma a la “grave ola de persecución y amedrentamiento librada por Nicolás Maduro en contra de dirigentes de las fuerzas democráticas en todo el país”.

Según VP, Carreño fue detenido de manera “arbitraria” por el régimen en Caracas. “Responsabilizamos a Nicolás Maduro de lo que pueda ocurrirle a Roland y a todos los detenidos desde el 28 de julio. Exigimos que sean liberados inmediatamente”, expresó la formación opositora, que alertó también de la “persecución” y el “hostigamiento” contra “dirigentes nacionales y regionales” de partidos de la oposición mayoritaria.