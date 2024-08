Ronald Palacios Castrillo

La atención de los pacientes con amiloidosis sistémica de cadenas ligeras de inmunoglobulinas (AL) ha experimentado cambios transformadores, lo que ha llevado a un progreso marcado y constante en los resultados de los pacientes durante las últimas cuatro décadas.

Se han logrado avances sustanciales mediante la implementación de tratamientos dirigidos a la discrasia de células plasmáticas subyacente, en su mayoría adaptados del tratamiento del mieloma. En la última década se han producido avances notables que han infundido esperanza entre los pacientes con amiloidosis AL.

Esta revisión se centra en los avances recientes en nuestra comprensión de la patogénesis y las características clínicas de la fibrilogénesis amiloide, así como en la estratificación del riesgo y los avances terapéuticos, y describe las necesidades no cubiertas en la amiloidosis AL.

La amiloidosis comprende un grupo de enfermedades desencadenadas por el mal plegamiento de una proteína precursora soluble. Este mal plegamiento conduce a la formación de oligómeros, agregados y fibrillas de amiloide caracterizadas por láminas β plisadas, que se depositan extracelularmente en diversos órganos y tejidos. El resultado es una disfunción orgánica progresiva, insuficiencia orgánica y, finalmente, la muerte.1.

La disfunción orgánica se debe a la alteración de la arquitectura causada por depósitos de amiloide, efectos citotóxicos directos de agregados u oligómeros de proteínas, o ambos.2.

Hasta la fecha se han identificado un total de 42 proteínas amiloidogénicas precursoras solubles que pueden formar fibrillas de amiloide extracelulares.3.

Las amiloidosis se clasifican en sistémicas o localizadas y se clasifican además según el sitio de los depósitos de amiloide y el sitio de producción de la proteína precursora. La amiloidosis sistémica puede ser hereditaria o adquirida. Las dos formas más comunes, la amiloidosis AL y la amiloidosis por transtiretina de tipo nativo (ATTRwt), son adquiridas. Aunque ambas formas de amiloidosis sistémica son comunes, la amiloidosis ATTRwt es más prevalente.

La amiloidosis AL se asocia con una discrasia clonal de células plasmáticas y es causada por una producción anormal o excesiva de cadenas ligeras de inmunoglobulina amiloidogénica, que se agregan en oligómeros y fibrillas de amiloide, lo que conduce a una disfunción orgánica.4. Amiloidosis ATTRwt, que afecta a hombres mayores de 70 años, es causada por la agregación de transtiretina normal (TTR) y produce predominantemente miocardiopatía.

La amiloidosis sistémica hereditaria o familiar también puede ser causada por mutaciones genéticas heredadas de forma autosómica dominante.5. Más de 120 mutaciones puntuales en el gen que codifica TTR, una proteína transportadora de tiroxina y proteína fijadora de retinol, pueden causar amiloidosis sistémica que afecta principalmente a los sistemas nerviosos periférico y autónomo y el corazón.6.

Patogénesis

Una característica patognomónica de la amiloidosis sistémica es el plegamiento anormal de una proteína precursora soluble normal (Figura 1).

En la amiloidosis AL, el plegamiento anormal es el resultado de un evento proteolítico o de una secuencia de aminoácidos que hace que una cadena ligera de inmunoglobulina sea termodinámica y cinéticamente inestable, lo que lleva a la autoagregación.7.

Estos agregados interactúan con el glicosaminoglicano y la proteína P amiloide sérica, promoviendo formación de fibrillas y estabilización de los depósitos de amiloide en los tejidos, alterando la arquitectura del tejido y, en última instancia, provocando disfunción orgánica.

La evidencia emergente de los modelos de Caenorhabditis elegans(8) y pez cebra(9) sugiere que los agregados de precursores amiloidogénicos también tienen efectos citotóxicos directos que contribuyen a la disfunción orgánica.

La proteostasis, un mecanismo celular, normalmente garantiza el plegamiento y la función adecuados de las proteínas.10. Sin embargo, la mutación genética, la proteostasis alterada debido al envejecimiento u otros factores pueden favorecer el plegamiento incorrecto y la agregación.

Los agregados de proteínas forman fibrillas de amiloide, caracterizadas por estructuras de fibras β cruzadas no paralelas. Las fibrillas de amiloide tienen un diámetro de 8,0 a 10,0 nm, según se determina mediante microscopía electrónica.11.

Puntos clave

Amiloidosis sistémica de cadenas ligeras

La amiloidosis de cadenas ligeras de inmunoglobulinas (AL) es una enfermedad rara que ocurre cuando un trastorno de las células plasmáticas produce cadenas ligeras monoclonales, que se pliegan mal y se depositan como fibrillas en órganos o tejidos.

Los signos y síntomas, el enfoque del tratamiento y el pronóstico son muy variables y están dictados por la naturaleza de las cadenas ligeras únicas de cada paciente.

Uno de los determinantes más importantes de la supervivencia es la gravedad de la afectación cardíaca.

El arsenal de terapias para la amiloidosis AL se está expandiendo rápidamente y ofrece una perspectiva prometedora para los pacientes en 2024.

La supervivencia general ha mejorado considerablemente, pero persisten muchas necesidades insatisfechas.

La amiloidosis AL se asocia típicamente con un trastorno de las células plasmáticas que es responsable de producir cadenas ligeras de inmunoglobulina lambda en el 75 al 80 % de los casos y cadenas ligeras kappa en el 20 al 25 % restante.

La amiloidosis AH, resultante de cadenas pesadas de inmunoglobulinas, y la amiloidosis AH/AL, resultante de cadenas pesadas y ligeras de inmunoglobulinas, son mucho menos comunes.12.

La translocación cromosómica t(11;14), que reúne el locus de cadenas pesadas de inmunoglobulinas (IgH ) y el oncogén ciclina D1, es característico de la amiloidosis AL y ocurre en aproximadamente el 50% de los casos(13), mientras que la hiperdiploidía, que es común en el mieloma, se observa en aproximadamente el 10% de los casos de amiloidosis AL.14.

Mutaciones somáticas en el grupo IGLV de genes que codifican la región variable de la cadena ligera disminuyen la estabilidad de las proteínas, lo que facilita la formación de fibrillas de amiloide.15.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo de amiloidosis AL aún no están claros, pero son comunes la gammapatía monoclonal y el mieloma preexistentes. Entre los pacientes con gammapatía monoclonal de origen desconocido (GMSI), el riesgo relativo es de 8,8,16 con una incidencia del 1 % de amiloidosis AL observada en un estudio que incluyó a 1384 pacientes con GMSI.

La amiloidosis AL se diagnostica hasta en 10 a 15% de los pacientes con mieloma, y ​​38% de los pacientes con mieloma tienen depósitos de rojo Congo positivos en aspirados de grasa subcutánea, muestras de biopsia de médula ósea o ambas.17. Un aumento en el suero monoclonal de Los niveles de cadenas ligeras libres preceden el desarrollo de amiloidosis AL en más de 4 años en todos los pacientes.18.

La exposición al Agente Naranja, un herbicida utilizado en la Guerra de Vietnam, puede estar asociada con la amiloidosis AL, aunque la evidencia es limitada.19. N-glicosilación de cadenas ligeras kappa monoclonales puede servir como factor predictivo para un diagnóstico más temprano de amiloidosis AL en pacientes con GMSI(20,21).

Epidemiología

Los datos epidemiológicos sobre la amiloidosis AL son limitados, principalmente debido a la ausencia de bases de datos poblacionales completas. La prevalencia de esta enfermedad tiende a aumentar con la edad.

En el Proyecto del Condado de Olmsted en Minnesota, la tasa de incidencia general de amiloidosis AL fue de 8,9 casos por 1 millón de personas-año entre 1950 y 1989, 10,5 casos por 1 millón de personas-año entre 1970 y 1989, y 12,0 casos por 1 millón de personas-año entre 1990 y 2015(22). Se informó una tasa bruta de incidencia calculada de 10,4 casos por 1 millón de personas-año en 38 países.

En 2018, se habían diagnosticado aproximadamente 74.000 casos de amiloidosis AL en todo el mundo en los 20 años anteriores.

La incidencia estimada fue de 10 casos por 1 millón de habitantes y la prevalencia estimada a 20 años fue de 51 casos por 1 millón de habitantes.23.

Un estudio del mundo real basado en una base de datos de reclamaciones de atención médica de EE. UU. mostró un aumento significativo en la prevalencia de amiloidosis AL, de 15,5 casos por millón de habitantes en 2007 a 40,5 casos por millón de habitantes en 2015, mientras que la tasa de incidencia se mantuvo estable, oscilando entre 9,7 y 14,0 casos por millón de personas-año.24.

Presentaciones clínicas

En la mayoría de los casos, la amiloidosis AL se caracteriza por ser una enfermedad rápidamente progresiva con diversos síndromes clínicos (Figura 2).

Los síntomas inespecíficos comunes incluyen fatiga y pérdida de peso; sin embargo, los síntomas específicos de un órgano a menudo conducen al diagnóstico. Los retrasos en el diagnóstico se deben a la falta de conocimiento entre los médicos.25.

Los riñones suelen estar afectados en la amiloidosis AL (en 60 a 70% de los pacientes); Los efectos renales se manifiestan típicamente como proteinuria en rango nefrótico, hipoalbuminemia, hiperlipidemia secundaria y edema. En algunos casos, la insuficiencia renal ocurre en ausencia de proteinuria, como resultado del depósito de amiloide intersticial o vascular. 26.

El corazón también se ve afectado con frecuencia (en 70 a 80% de los pacientes), y la afectación cardíaca es la principal causa de muerte. Los primeros signos incluyen bajo voltaje en la electrocardiografía y engrosamiento ventricular concéntrico en la ecocardiografía, junto con disfunción diastólica.

La contractilidad auricular deficiente se produce incluso en ritmo sinusal, y los pacientes con amiloidosis AL cardíaca tienen riesgo de desarrollar trombos auriculares y complicaciones tromboembólicas.

Son comunes los niveles elevados de troponina cardíaca sérica, propéptido natriurético tipo B N-terminal (NT-proBNP), o ambos. 27. Las bradiarritmias a menudo preceden a la descompensación cardíaca terminal.28.0

Los síntomas del sistema nervioso incluyen neuropatía de fibras pequeñas y disfunción autonómica, que se manifiesta como alteraciones de la motilidad gastrointestinal, saciedad temprana, ojos y boca secos, hipotensión ortostática y vejiga neurogénica.

La macroglosia se observa en aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes. La afectación del hígado causa colestasis y hepatomegalia. La hiperbilirrubinemia puede ocurrir como un evento terminal en pacientes con afectación hepática. La afectación esplénica se manifiesta como hipoesplenismo funcional más que como esplenomegalia.

Pueden aparecer “moretones fáciles” como resultado de depósitos de amiloide o deficiencia del factor X de coagulación. También pueden ocurrir equimosis cutáneas, distrofia ungueal, alopecia y artropatía amiloide.

La presencia de una enfermedad multisist é mica que no se explica por enfermedades comunes o fatiga general junto con cualquiera de estos s í ndromes cl í nicos debe impulsar la realizaci ón de pruebas de amiloidosis.

Los mecanismos precisos que rigen el tropismo orgánico en la amiloidosis AL aún no están claros. Ciertas características de los genes de la región variable de la cadena ligera elevan el riesgo de afectación de órganos específicos.

Por ejemplo, el gen de la línea germinal IGLV6-57 es más prevalente entre pacientes con manifestaciones renales, mientras que IGLV1-44 se asocia con un mayor riesgo de afectación cardíaca. La mayoría de los casos de amiloidosis AL sistémica se atribuyen a las cadenas ligeras lambda, pero la cadena ligera kappa de la mutación de la línea germinal IGKV1-33 se dirige al hígado(29,30).

Diagnóstico

Los síntomas inespecíficos relacionados con la amiloidosis AL a menudo contribuyen a retrasos en el diagnóstico. La consideración de la amiloidosis AL es crucial en pacientes con proteinuria inexplicable, miocardiopatía restrictiva, neuropatía periférica con características autonómicas, síndrome del túnel carpiano en ambas muñecas o hepatomegalia sin anomalías de imagen y en cualquier paciente con gammapatía monoclonal o mieloma múltiple con manifestaciones atípicas como macroglosia o ojos de mapache. Un alto índice de sospecha es fundamental para evitar retrasos en el diagnóstico.

El diagnóstico de amiloidosis AL requiere evidencia de depósitos de amiloide en el tejido (objetivo o sustituto) y evidencia de discrasia de células plasmáticas.

Los depósitos de amiloide tisular muestran birrefringencia verde cuando se tiñen con tinte rojo Congo y se observan con el uso de microscopía de luz polarizada.

La aspiración con aguja fina de grasa abdominal es un procedimiento simple que resulta positivo para los depósitos de amiloide en aproximadamente el 70 al 75% de los pacientes con amiloidosis AL .31.

Otros tejidos que permiten procedimientos de biopsia relativamente no invasivos son las glándulas salivales menores, la encía, el recto y piel. Sin embargo, si el índice clínico de sospecha es alto y la aspiración de la grasa abdominal es negativa para la tinción con rojo Congo, puede ser necesaria una biopsia de un órgano afectado para establecer el diagnóstico de amiloidosis.

El examen de muestras de biopsias de grasa abdominal y de médula ósea identifica al 85% de los pacientes con amiloidosis AL. 31.

Después de que se haya establecido un diagnóstico tisular de amiloidosis mediante biopsia de un órgano sustituto o diana, la confirmación de amiloidosis AL requiere la demostración de una discrasia de células plasmáticas de acuerdo con la presencia de una proteína monoclonal determinada mediante electroforesis de inmunofijación en suero u orina, libre de inmunoglobulinas ensayo de cadena ligera, la presencia de células plasmáticas restringidas lambda o kappa en una muestra de biopsia de médula ósea, o los tres.

La electroforesis por inmunofijación debe realizarse en muestras de suero y orina porque en la amiloidosis AL, a diferencia del mieloma múltiple, la concentración del componente monoclonal suele ser demasiado baja para detectarse mediante electroforesis de proteínas.

Incluso si se identifica una cadena ligera de inmunoglobulina monoclonal en suero u orina, la aspiración y biopsia de médula ósea son obligatorias para evaluar la carga de células plasmáticas y descartar mieloma múltiple y otros trastornos menos comunes que pueden asociarse con la amiloidosis AL, incluida los trastornos linfoproliferativos de células B como la leucemia linfocítica crónica, el linfoma indolente y la macroglobulinemia de Waldenström. 32.

Si se detectan depósitos de amiloide en muestras de biopsia, la identificación precisa de la proteína precursora es crucial para guiar el tratamiento.

Dicha identificación es factible con el uso de estudios inmunohistoquímicos (33), en laboratorios altamente experimentados y con el uso de microscopía electrónica con inmunooro. 34.

La precisión de los estudios inmunohistoquímicos depende no solo de la experiencia del laboratorio sino también de un amplio panel de anticuerpos para informar.

Éste no es el método de elección para tipificar con precisión las fibrillas de amiloide, aunque la tinción por inmunofluorescencia de una muestra de biopsia de riñón puede tener precisión suficiente para establecer un diagnóstico tisular de amiloidosis. Sin embargo, un análisis basado en espectrometría de masas de los tejidos que contienen amiloide se considera ahora el mejor enfoque, con una sensibilidad reportada del 88% y una especificidad del 96%(35,36).

Aunque no está ampliamente disponible, la espectrometría de masas se realiza en algunas laboratorios de referencias (clinica Mayo) para confirmar inequívocamente la subunidad proteica.

Es particularmente importante distinguir entre amiloidosis AL y amiloidosis variante V122I ATTR, especialmente en pacientes de raza negra, debido a la alta prevalencia de la forma variante y una presentación clínica que puede parecerse a la amiloidosis AL. Ambas afecciones pueden implicar gammapatía monoclonal, por lo que el diagnóstico y tratamiento precisos son esenciales para un tratamiento adecuado. 37.

Las imágenes cardíacas son un componente crítico de una evaluación cardíaca integral en pacientes con amiloidosis AL(38,39). La ecocardiografía (específicamente, las técnicas de imágenes de tensión y Doppler) ayudan a identificar los signos tempranos de amiloidosis cardíaca, como los patrones de llenado ventricular restrictivo.

La resonancia magnética cardíaca aporta información valiosa sobre el espesor del miocardio, el realce tardío con gadolinio y el mapeo ponderado en T1 del volumen extracelular.

La tomografía por emisión de positrones con el uso de radiotrazadores como el 18F-florbetapir apunta a los depósitos de amiloide, especialmente en el miocardio. Por el contrario, la gammagrafía ósea puede ser útil para diagnosticar la amiloidosis cardíaca ATTR. La integración de estas técnicas de imagen avanzadas permite una comprensión más matizada de la afectación cardíaca en la amiloidosis AL.

Sistema de estadificación y estratificación del riesgo

La supervivencia de los pacientes con amiloidosis AL sistémica depende de la gravedad de la disfunción cardíaca en el momento del diagnóstico.

Los pacientes que reciben un diagnóstico en una etapa tardía del curso clínico del trastorno (cuando el daño cardíaco suele estar avanzado) tienen una mediana de supervivencia de 3 a 6 meses, mientras que los pacientes sin afectación cardíaca pueden sobrevivir durante muchos años.

Los sistemas de estadificación actuales para la estratificación del riesgo y el pronóstico utilizan los biomarcadores de discrasia de células plasmáticas y afectación cardíaca y renal .

El sistema de estadificación de Mayo Clinic de 2004 se basa en los niveles de NT-proBNP y troponinas cardíacas(40) y fue modificado por investigadores europeos para identificar y clasificar a los pacientes de muy alto riesgo, es decir, aquellos con un nivel de NT-proBNP superior a 8500 pg por mililitro(41).

Este sistema de estadificación cardíaca es el más utilizado para predecir la muerte prematura. El sistema se modificó en 2012 para incluir la carga clonal, evaluada como la diferencia entre las cadenas ligeras libres circulantes involucradas y no involucradas (dFLC, con un valor de corte de 180 mg por litro), que es un predictor de supervivencia(42).

The Mayo Clinic 2012 El sistema de estadificación predice la supervivencia tardía con mayor precisión que el sistema de estadificación de Mayo Clinic 2004, y el sistema de estadificación de Mayo Clinic 2004 con la modificación europea predice la muerte temprana con mayor precisión que el sistema de 2012.

En la era actual de tratamientos eficaces contra el clon de células plasmáticas en pacientes con amiloidosis AL, la dFLC parece tener menos pronóstico en estos sistemas de estadificación(43). Investigadores de la Universidad de Boston introdujeron un sistema de estadificación que incorpora BNP y troponina I, que también predice la supervivencia(44 ,45).

Los pacientes con amiloidosis AL que tienen un nivel de dFLC muy bajo (<50 mg por litro) tienen un resultado sustancialmente mejor, independientemente del estadio cardíaco, que aquellos con niveles más altos de dFLC(46–48).

También se ha desarrollado un sistema de estadificación renal que utiliza biomarcadores de la excreción proteica en orina de 24 horas y el filtrado glomerular estimado para predecir el riesgo de progresión a diálisis a los 2 años y el riesgo anual. 49. Otros biomarcadores, como el factor de von Willebrand Se ha demostrado que el dímero D,(50 )y el factor de diferenciación de crecimiento (15,52) predicen los resultados y la supervivencia, pero aún no se han incorporado en los sistemas de estadificación.

Gestión

Se han observado aumentos sustanciales en las tasas de supervivencia entre pacientes con amiloidosis AL. Un estudio longitudinal de historia natural que abarcó 40 años reveló una mejora constante en la supervivencia a lo largo del tiempo, con una supervivencia general a 5 años que aumentó del 15 % a mediados de la década de 1980 al 48 % a mediados de la década de 2010(53).

El tratamiento de la amiloidosis AL generalmente implica un enfoque multidisciplinario y debe ser brindado por un equipo médico con experiencia en el tratamiento de esta rara afección, ya que el enfoque puede variar según el alcance y la gravedad de la afectación del órgano(54).

Los tres principios del tratamiento son reducir de forma rápida y sostenible la producción de proteína monoclonal amiloidogénica causante; individualizar la terapia según la afectación de órganos, los efectos tóxicos previstos y la extensión de la enfermedad; y brindar atención de apoyo específica de órganos para minimizar las complicaciones relacionadas con el tratamiento, reducir el riesgo de muerte y maximizar la calidad de vida.

Terapia de apoyo

La atención de apoyo, que requiere la colaboración entre especialistas , tiene como objetivo aliviar los síntomas y preservar la función de los órganos(55).

El tratamiento para la miocardiopatía amiloide incluye restricción de sodio, uso cuidadoso de diuréticos y posible uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) para la reduction de postcarga. La digoxina generalmente no es beneficiosa excepto en ciertos casos de fibrilación auricular.56.

Se necesita precaución con la anticoagulación debido al riesgo de hemorragia. Por lo general, se evitan los bloqueadores de los canales de calcio. El síncope recurrente puede requerir un marcapaso, mientras que las arritmias ventriculares se tratan con amiodarona o desfibriladores implantables en algunos casos.

La hipotensión ortostática se puede controlar con varias medidas. La fludrocortisona a menudo no es una buena opción debido a la retención de líquidos asociada.

El tratamiento de apoyo para la enfermedad renal asociada a amiloide incluye restricción de sal, diuréticos y tratamiento de la hiperlipidemia. Los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina pueden ayudar con la proteinuria si no están contraindicados por la hipotensión.

La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son opciones para la enfermedad renal terminal. Se está explorando el papel de los inhibidores de la proteína transportadora de sodio-glucosa 2 (SGLT2) para la afectación renal y cardíaca. La diarrea es un problema incapacitante para los pacientes con afectación del sistema nervioso autónomo y puede controlarse con ciertos medicamentos.

Una alimentación oral o intravenosa adecuada es esencial para los pacientes desnutridos. El dolor neuropático se puede tratar con gabapentina, duloxetina o pregabalina.

Se pueden utilizar agentes analgésicos no nefrotóxicos como terapia adyuvante. Las complicaciones hemorrágicas son comunes y pueden justificar diversas intervenciones, incluida la esplenectomía por deficiencia adquirida del factor X, así como reemplazos de factores de coagulación.

La deficiencia de hierro debida a la pérdida crónica de sangre en pacientes con diátesis hemorrágica o afectación gastrointestinal debe controlarse y corregirse con infusiones de hierro.

Evaluación de la respuesta al tratamiento

Los criterios para las respuestas hematológicas y orgánicas en pacientes con amiloidosis AL están unificados y formalizados . Un grupo internacional estableció y validó criterios de respuesta hematológica y de órganos.57.

Los criterios para la respuesta de órganos, que anteriormente eran binarios, se han graduado y pueden predecir la supervivencia y los resultados clínicos a largo plazo(58,59).

Se han sugerido mejoras en los criterios de respuesta hematológica con un valor de iFLC (cadena ligera libre involucrada) de menos de 20 mg por litro y un valor de dFLC de menos de 10 mg por litro predicen una supervivencia más larga(60,61).

Los datos emergentes indican la importancia de una enfermedad residual mensurable, que puede ser responsable de disfunción orgánica residual a pesar de una respuesta hematológica de alta calidad(62–64).

Se ha descubierto que una respuesta hematológica temprana y profunda conduce a una supervivencia significativamente prolongada y, por lo tanto, la respuesta hematológica debe medirse cada mes durante el tratamiento.65.

Puede ser evidente una mejor función de los órganos sólo de 6 a 12 meses después del tratamiento, aunque también pueden ocurrir respuestas tardías, que ocurren hasta 24 meses después del tratamiento(59,66).

El tiempo desde el inicio del tratamiento dirigido contra la discrasia de células plasmáticas hasta la mejor respuesta orgánica puede variar: 24 meses para una respuesta cardíaca, 29 meses para una respuesta renal y 35 meses para una respuesta hepática.59.

Tratamiento de la amiloidosis AL recién diagnosticada

El melfalán intravenoso en dosis altas y el autotrasplante de células madre de sangre periférica (SCT) se han utilizado como tratamiento desde mediados de la década de 1990 para pacientes seleccionados con amiloidosis AL.

Numerosos estudios unicéntricos y multicéntricos de SCT han demostrado su eficacia en la amiloidosis AL. El SCT conduce a una respuesta hematológica completa en el 40% de los pacientes, y la duración media de una respuesta completa es de 12,3 años.67.

Con una mediana de seguimiento de 8 años, la mediana de la supervivencia libre de eventos y la supervivencia general se prolongan, a 3,3 y 7,6 años, respectivamente.67.

Los pacientes con una respuesta hematológica completa tuvieron una mediana de supervivencia general de 15 años, y el 30% de estos pacientes sobrevivió durante más de 20 años.67. Sin embargo, sólo del 10 al 20% de los pacientes con amiloidosis AL recién diagnosticada son elegibles para SCT debido a factores como un estado funcional deficiente, disfunción orgánica avanzada y enfermedad multiorgánica. El panorama terapéutico en expansión es otra razón del papel limitado de la SCT.

El Grupo de Trabajo de la Sociedad Internacional de Amiloidosis, que comprende un esfuerzo de colaboración con representación de seis países, ha publicado directrices para el SCT en la amiloidosis AL. Estas directrices cubren los criterios de elegibilidad, las indicaciones para la terapia de inducción, la movilización y recolección de células madre, la dosificación de melfalán adaptada al riesgo y los cuidados de apoyo después del TCM.68.

Los pacientes que no son elegibles para SCT (aproximadamente el 80%) reciben tratamiento con la combinación de ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona (CyBorD) más daratumumab, que es la terapia de primera línea preferida según el ensayo ANDROMEDA (Un estudio para evaluar la Eficacia y seguridad de daratumumab en combinación con CyBorD en comparación con CyBorD solo en amiloidosis AL sistémica recién diagnosticada).

CyBorD solo o bortezomib-melfalán-dexametasona se utiliza cuando el acceso a daratumumab es limitado. Daratumumab-CyBorD produce altos porcentajes de respuesta hematológica: el 78 % de los pacientes tiene una respuesta parcial muy buena o mejor y aproximadamente el 50 al 55 % tiene una respuesta orgánica 18 meses después del tratamiento.69.

Se deben considerar ciertas características del paciente al elegir un régimen. Por ejemplo, el tratamiento con la combinación de bortezomib, melfalán y dexametasona(70) puede superar los efectos tanto de la ganancia 1q21 (que confiere un peor resultado con melfalán oral y posiblemente daratumumab)(71) como de t(11;14) (que confiere un peor resultado con bortezomib)(13). Los pacientes con enfermedad de alto riesgo representan aproximadamente el 20% de todos los pacientes con amiloidosis AL y representan un desafío debido a una enfermedad cardíaca avanzada (estadio IIIb) o insuficiencia cardíaca grave (clase III o IV de la New York Heart Association). .72.

Tratamiento de la recaída y progresión después de la terapia inicial

No se ha establecido un consenso sobre los criterios para comenzar la terapia de segunda línea en pacientes con enfermedad progresiva después de la terapia inicial(73,74). Los pacientes con enfermedad recidivante pueden ser tratados repitiendo la terapia de primera línea si la respuesta duró más de un año, aunque estos pacientes tienen un tiempo más corto para recaer sin una reducción en la supervivencia general que los pacientes que son tratados con una terapia diferente para la enfermedad recidivante.

Las posibles opciones disponibles para el tratamiento de la amiloidosis AL sistémica recidivante incluyen inhibidores del proteasoma,(75,76), anticuerpos monoclonales anti-CD-38(77,78), agentes inmunomoduladores(79), venetoclax para pacientes con t(11;14)(80) ,bendamustina(81), alta -dosis de melfalán con SCT autólogo(82,83 ), anticuerpos biespecíficos(84,85), e incluso terapia de células T con receptor de antígeno quimérico(86).

Aunque no es posible ser prescriptivo con respecto a la secuenciación de las terapias, las dos consideraciones rectoras son la profundidad y la duración. de la respuesta inicial y la elección de una clase de agentes no utilizados previamente. También se deben considerar las limitaciones impuestas por el nivel reducido de aptitud física o fragilidad del paciente y el daño a los órganos terminales. Se fomenta la inscripción en ensayos clínicos.

Anticuerpos monoclonales antifibrillas

La quimioterapia se dirige a la discrasia de las células plasmáticas y la producción de proteína precursora amiloidogénica, pero no reabsorbe ni degrada directamente los depósitos de amiloide en los tejidos.

Aunque los marcadores de disfunción orgánica mejoran con la supresión del precursor amiloide, actualmente se están investigando dos anticuerpos, birtamimab y anselamimab, como agentes antifibrillas.

El dezamizumab (un anticuerpo anti-componente P amiloide en suero), que alguna vez estuvo bajo consideración, ya no se investiga. Los anticuerpos antifibrillas tienen el potencial de eliminar las fibrillas de amiloide de los órganos activando las células inmunes para la degradación química y enzimática e induciendo la fagocitosis dependiente de anticuerpos.87.

Birtamimab (NEOD0001) es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado que se dirige a un epítopo críptico en la proteína amiloide A sérica que se revela cuando está mal plegado.

Este agente tiene una reacción cruzada con las fibrillas de amiloide de cadena ligera de inmunoglobulina y, según se informa, activa la degradación mediada por macrófagos y la eliminación de las fibrillas de cadena ligera(88). Un análisis post hoc no preespecificado de los datos del estudio VITAL (A Fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego,

Estudio de eficacia y seguridad de 2 brazos, controlado con placebo, de NEOD001 Plus Standard of Care versus Placebo Plus Standard of Care en sujetos con amiloidosis AL, que finalizó anticipadamente sobre la base de un análisis de inutilidad provisional demostró un beneficio de supervivencia con birtamimab en pacientes con amiloidosis AL cardíaca avanzada en estadio IV.

El estudio internacional AFFIRM-AL (A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Birtamimab in Mayo Stage IV Patients with AL Amyloidosis; NCT04973137), un ensayo de fase 3 aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo diseñado para confirmar este hallazgo, está en curso. .

Anselamimab (CAEL-101) es un anticuerpo monoclonal quimérico que se dirige a un epítopo críptico de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas que queda expuesto cuando las cadenas ligeras están mal plegadas.

Se une a cadenas ligeras de inmunoglobulinas libres mal plegadas, así como a fibrillas de amiloide depositadas en los órganos.

Se plantea la hipótesis de que CAEL-101 opsoniza las fibrillas de amiloide y las cadenas ligeras mal plegadas, atrayendo y activando así macrófagos que degradan el complejo mediante fagocitosis, proteólisis enzimática y química, o ambas(89).

Dos ensayos de fase 3, aleatorizados, doble ciego, están diseñados para evaluar la eficacia y seguridad de la coadministración de CAEL-101 con el tratamiento estándar para la discrasia de células plasmáticas en pacientes con amiloidosis AL y miocardiopatía grave en estadios IIIa y IIIb (Un estudio para evaluar la eficacia y seguridad de CAEL-101 en Pacientes con amiloidosis AL en estadio IIIa de Mayo [NCT04512235] y un estudio para evaluar la eficacia y seguridad de CAEL-101 en pacientes con amiloidosis AL en estadio IIIb de Mayo [NCT04504825]) .

Direcciones futuras

El progreso que se ha logrado en el tratamiento de la amiloidosis AL no tiene precedentes. Los esfuerzos futuros deben centrarse en aumentar el diagnóstico temprano a través de la educación profesional, definir el estándar de atención para pacientes con enfermedad cardíaca avanzada, definir la progresión hematológica o de órganos que justifica un tratamiento adicional, evaluar nuevas técnicas para evaluar la respuesta hematológica de manera más estricta, investigar nuevas técnicas dirigidas por clones y el desarrollo de tratamientos dirigidos a las cadenas ligeras mal plegadas(90) y a los depósitos de fibrillas de amiloide.

Conclusiones

Hay tratamientos prometedores disponibles para pacientes con amiloidosis AL. El diagnóstico oportuno y la derivación adecuada tienen el potencial de mejorar la supervivencia y los resultados de estos pacientes.

La inclusión de la amiloidosis AL en el diagnóstico diferencial de pacientes evaluados por diversos síndromes, en particular pacientes con proteinuria en rango nefrótico, miocardiopatía no isquémica inexplicable, neuropatía periférica, hepatomegalia inexplicable o mieloma múltiple atípico, debería mejorar la eficiencia del diagnóstico. A pesar de las mejoras en el diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis AL, se necesitan esfuerzos continuos de investigación básica y clínica para iluminar el futuro de los pacientes con este trastorno.

