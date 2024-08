Arce advierte que la subvención afecta las arcas del Estado y de continuar “no vamos a poder seguir adelante” 

El presidente Luis Arce recordó que la política de subsidios no fue implementada por su gobierno, pero reconoció que ha tenido un impacto negativo en la economía de Bolivia.

El presidente Luis Arce expresó su preocupación sobre la sostenibilidad de la subvención a los carburantes, señalando que “va a ser muy costoso” continuar con la política actual. Estas declaraciones fueron realizadas durante el acto por el 72 aniversario de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, llevado a cabo en Santa Cruz.

Arce destacó que, de seguir con la situación actual, el país no podrá avanzar porque el costo de mantener la subvención podría ser más alto que enfrentar un proceso gradual, sistemático y sectorial para eliminarla.

“Como estamos, no vamos a poder seguir adelante. Va a ser muy costoso, quizás más costoso que enfrentar el levantamiento gradual, paulatino, sistemático, estratégico y sectorial, como quiera llamársele, de la subvención, para que poco a poco nos vayamos liberando de este último que afecta a todo el país”, dijo.

El presidente también subrayó que el gobierno respetará la decisión del pueblo boliviano en el próximo referéndum, en referencia a las críticas surgidas sobre las preguntas planteadas, las cuales han sido consideradas inconstitucionales por varios analistas y políticos. “Es importante decir que nosotros vamos a acatar lo que determina el pueblo boliviano en el próximo referéndum”, afirmó.

En cuanto a la solución estructural para los problemas en el sector de hidrocarburos, Arce señaló que los trabajos de exploración y la industria del biodiésel son claves para lograr la estabilidad económica en el futuro.

“Continuar con la exploración y la actividad propiamente hidrocarburífera, además de la producción de biocombustibles amigables con el medio ambiente, va a resolver los problemas del país y nos dará la estabilidad y tranquilidad que se requiere. Eso ya está en marcha, encaminado, y es la solución estratégica estructural a nuestro problema», explicó.

El mandatario recordó que el gobierno está invirtiendo recursos en la construcción de plantas de biodiésel, como la que ya opera en Santa Cruz y la que se encuentra en construcción en la ciudad de El Alto, además de la planta de HVO (aceite vegetal hidrogenado) . “Nos queda optimizar la producción de varios pozos petroleros, incentivar la inversión para obtener resultados en líquidos y gas, lo que permitirá aumentar nuestra capacidad exportadora e industrializadora», afirmó Arce.

Finalmente, el presidente expresó su confianza en que, con todas estas medidas, el negocio del petróleo volverá a generar resultados positivos en un par de años, similares a los de mediados de la década anterior, cuando la economía nacional se encontraba en auge.

Durante el acto en Santa Cruz, Arce también recordó que la política de subsidios no fue implementada por su gobierno, pero reconoció que ha tenido un impacto negativo en la economía del país. «Esa medida ha ido afectando gradualmente las arcas del Tesoro General de la Nación y, cuando hablamos del tesoro y del Estado, no estoy hablando de un ente abstracto que no existe (…) el tesoro general del Estado somos todos y cada uno de nosotros”, afirmó.