Arce promulga ley de suspensión de primarias y Evo Morales asegura que las eliminó por temor a una derrota

Arce promulga la ley de suspensión de las primarias y garantiza recursos para las judiciales; Evo dice que Arce eliminó las primarias porque no tiene apoyo de militantes por la "grave crisis económica"; y, cívicos cruceños apoyan a la CAO y exigen cambio en la administración estatal.

– Arce promulga la ley de suspensión de las primarias y garantiza recursos para las judiciales

“Hoy hemos recibido la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias y la estamos promulgando de inmediato, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre órganos del Estado y organizaciones políticas en la reunión del 10 de julio, convocada por el Tribunal Supremo Electoral – TSE”, anunció el presidente Luis Arce en sus cuentas de redes sociales. Indicó que “como Gobierno garantizamos los recursos necesarios para la realización de las Elecciones Judiciales el 1 de diciembre de 2024, tal como lo estableció el TSE, así las autoridades del Órgano Judicial serán elegidas por voto directo del pueblo boliviano, cumpliendo con nuestra Constitución Política del Estado” “¡El camino es y siempre será la democracia!”, se lee.

– Evo dice que Arce eliminó las primarias porque no tiene apoyo de militantes por la “grave crisis económica”

Este lunes, día en el que fue promulgada por Luis Arce la ley para la suspensión de las elecciones primarias, el líder del MAS, Evo Morales, volvió a manifestar su rechazo a esa norma y responsabilizó al presidente por esta norma. “¿Por qué Arce se rehúsa a hacer primarias? Porque sabe que no tiene el apoyo de los militantes ni del pueblo por la aplicación de medidas neoliberales y la grave crisis económica”, escribió. La ley para suspender las primarias fue planteada en una cumbre política convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz, y aprobada por todos los actores políticos, salvo por Morales. “Lo que pretende es robar la sigla del MAS-IPSP a través del uso arbitrario e ilegal de las instituciones del Estado”, señala.

– Vocal Ávila insiste con plazos del referéndum, ‘si quieren que se realice junto a las judiciales’

De acuerdo con Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Luis Arce tiene hasta el 1 de septiembre para convocar formalmente al referéndum que propone, si es que quiere realizarlo junto a las elecciones judiciales. “Un referéndum, por ley, debe tener un plazo máximo de 90 días de realización. Si cualquier autoridad quiere llevar adelante un referéndum junto a las elecciones judiciales el 1 de diciembre, tiene que retroceder 90 días para que se realice la convocatoria”, informó este lunes en conferencia de prensa. Al ser consultado por uno de los periodistas sobre si le quedaba al Gobierno dos semanas para convocar a referéndum, el vocal respondió “así es”. Es decir, el referéndum deberá oficializarse antes del 1 de septiembre.

– Reyes Villa habla de unidad y de desterrar la confrontación

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló que el país necesita unidad y no confrontación, aunque aclaró oficialmente que no es candidato para las elecciones presidenciales del 2025. “Ese es el problema de esa gente que trata de atacarnos, pero además aprovechando el aniversario de Cochabamba o la primera fundación vienen diputados, senadores se reúnen conmigo y eso les da bronca y lo único hacen es entrar en guerra sucia”, indicó. Las declaraciones de Reyes Villa surgen luego de que legisladores de oposición vertieran críticas por no haber firmado un documento que condena los hechos de Venezuela. El burgomaestre señaló que no contestará porque el país necesita un proyecto de unidad y no de confrontación.

– Camacho: El Gobierno pretende “normalizar” la crisis y que los bolivianos se acostumbren a ella

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho volvió a arremeter en contra de la administración estatal de Luis Arce señalando que existe “incapacidad” para dar soluciones a las necesidades económicas y sociales de la población, que reclama por una salida a la crisis. Para la autoridad cruceña, el modelo económico y político que es aplicado y defendido por el Gobierno “causó esta crisis”. Dirigiéndose a Arce, Camacho afirmó: “Tenga el valor civil de reconocerlo y ocupe lo que le queda de gobierno en preparar al país para un cambio que realmente traiga soluciones”. “El gobierno de Luis Arce pretende que los bolivianos nos acostumbremos a la crisis y la normalicemos”, expresó Camacho, este lunes, a través de sus cuentas de redes sociales.

– Incidentes violentos en Soracachi-Oruro, Evo no pudo ser proclamado en esa región

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, no pudo ser proclamado, este fin de semana, en la localidad de Sorocachi del departamento de Oruro, debido a violentos enfrentamientos entre campesinos de esta región y seguidores evistas. Se generaron, golpes, pedradas y hasta una explosión de dinamita, entre seguidores de Morales y grupos que rechazaban su presencia. El sábado pasado, desde temprano, la gente de Sorocachi salió para impedir la anunciada llegada de Morales; pero poco a poco empezaron a llegar los partidarios de Evo y se enfrentaron. Después de los incidentes, el secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro, Ismael Mamami, advirtió que Morales ya no tiene más “pisada” en Oruro.

– En medio de quejas de panificadores, Emapa dice que tiene recursos para importar trigo por $us 16 millones

Después de que panificadores de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz denunciaran que la harina que vende la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no alcanza para mantener la subvención, el Gobierno nacional anunció la compra de 60.000 toneladas de trigo para tratar de abastecer el mercado interno, según el gerente regional de la enntidad en Santa Cruz, José Luis Ninavia. Sin embargo, esta compra no logrará cubrir ni el 10% de la demanda anual de trigo, cifrada por el Instituto Nacional de Estadísticas en más de 840.000 toneladas. Ninavia reportó que se gastarán $us 270 por tonelada del grano desde Argentina, es decir, más de $us 16 millones que al tipo de cambio oficial significan Bs 110 millones.

– En reunión por libre importación de diésel, el Gobierno se compromete a facilitar trámites y afirma que hay 10 empresas interesadas

Luego que autoridades de Gobierno, del sector de hidrocarburos, se reunieron con empresarios privados, principalmente agropecuarios, mineros, construcción, y otros, se concluyó que facilitarán los trámites para que realicen la libre importación de combustibles. También informaron que hay 10 firmas privadas que están interesadas en la compra a precio internacional. “Se tomaron acciones inmediatas, la primera es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) designarán a personal específico que facilitará estos trámites a todas las empresas, sindicatos y otros que requieran hacer la importación directa de carburantes”, informó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.

– Cívicos cruceños apoyan a la CAO y exigen cambio en la administración estatal

Los cívicos de Santa Cruz manifestaron su apoyo a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) durante una reunión del Directorio Ampliado celebrada este lunes. En su resolución, respaldaron las demandas de la CAO, que incluyen la aprobación de eventos tecnológicos, el abastecimiento de diésel, y la seguridad jurídica frente a los avasallamientos de tierras. Además, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que se realice un cambio en el modelo de administración del Estado, argumentando que la solución a la actual crisis económica del país reside en fortalecer el sector productivo. En este sentido, exigieron la adopción de medidas urgentes para garantizar la estabilidad económica de Bolivia.

– Bolivia registra más de 30.000 casos de violencia; el 75% se concentra en el eje central

Entre el 1 de enero y el 18 de agosto se registraron 30.699 casos de violencia relacionados con la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. De esa cifra, el 75% concentra en el eje central del país; es decir Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Los datos fueron publicados por el Ministerio Público, que indican que la violencia familiar o doméstica es la más denunciada, con 23.182 casos, seguida del abuso sexual, con 2.170. De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, las cifras de denuncias por violencia por departamento son: Santa Cruz con 10.611; seguido de La Paz, con 7.725; Cochabamba, 4.727; Tarija, 2.074; Potosí, 1.801; Chuquisaca, 1.691; Beni, 993; Oruro, 791, y Pando 286.