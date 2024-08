Argentina: Detuvieron en Corrientes a Germán Kiczka, el diputado de Misiones acusado de pedofilia

El legislador provincial estaba prófugo por tenencia y distribución de material pedófilo hallado en su computadora. Interpol había emitido una alerta roja sobre su persona y se especulaba que podría encontrarse en España, Paraguay o Brasil.

Detuvieron al diputado Germán Kiczka





Fuente: infobae.com

El diputado Germán Kiczka fue detenido este miércoles por la noche en la localidad de Loreto, Corrientes y se trabaja en su traslado a Misiones. El ex funcionario tenía pedido internacional dado que se especulaba que podría encontrarse en España, Paraguay o Brasil. Más allá de la captura, efectivos policiales continúan haciendo rastrillajes debido a que Sebastián Kiczka, hermano del legislador, aún se encuentra prófugo.

A partir de un allanamiento en la casa del padre de Kiczka, se detectó material pornográfico que involucra a niños, niñas y adolescentes. Se trata de 600 archivos en diversos dispositivos electrónicos con contenido de pedofilia, zoofilia con niños y adolescentes e incesto. También se secuestraron revistas y juguetes sexuales que serían propiedad del hermano del legislador de Activar, también acusado penalmente, que se encuentra prófugo.

Después de su desafuero, la Policía fue a detenerlo y no lograron ubicarlo. Si bien no había salidas registradas con un pasaporte legal, se emitió un alerta roja para dar con su paradero. Finalmente, fue detenido en la provincia de Corrientes.

Fuentes policiales informaron a Infobae que efectivos de la Comisaría de Loreto de la Policía de Corrientes realizaron un trabajo de investigación que permitió la aprehensión del legislador de Misiones que se encontraba prófugo y era buscado por la justicia.

La detención se produjo en un lugar de residencia transitoria y efectivos policiales se encuentran en plena investigación del caso. “Actualmente se están haciendo las diligencias y tramites del caso entre las autoridades policiales y judiciales”, informaron.

El ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos informó que Kiczka “estaba en un bungalow en construcción no habilitado, una persona creyó haber visto a una persona con las características físicas y dio aviso” a la policía. Además, confirmó que “se está rastrillando la zona dado que el hermano puede estar en la misma zona”.

Momento en que se allanó la casa del diputado provincial de Misiones Germán Kiczka por una causa de pornografía infantil

“El dato es que un particular avisa a la policía y ellos se hacen presente inmediatamente”, indicó sobre cómo lograron dar con el paradero del prófugo. E indicó en LN+ que “se especulaba con cambio en su fisonomía que no se dio y se lo termina encontrando a menos de 200 kilómetros de la localidad de donde es oriundo que es Apóstoles, Misiones”.

El ministro planteó que ahora “vamos a ver y hablar con la gente que está cerca del camping porque está en construcción y ver las personas que estuvieron cercas”. Ante la presunta ayuda de un funcionario político con el prófugo, Vallejos remarcó que “vamos a hacer las investigaciones necesarias y si hay alguien que tenga responsabilidad en la cuestión va a tener que responder ante la justicia. No vamos a tener ninguna clase de miramiento”.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua confirmó la noticia a través de sus redes sociales donde anunció: “Se logró capturar al diputado provincial de Cambiemos/Activar Germán Kiczka, quien ahora deberá comparecer ante la Justicia por los aberrantes hechos que son de público conocimiento”.

Por tal motivo, “felicito la celeridad y el trabajo conjunto entre la Policía de Misiones y la Policía de Corrientes que hizo posible dar con el prófugo”, indicó.

Posteo de Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones

Por su parte, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich informó en sus redes sociales que el gobernador de Corrientes le comunicó la detención del diputado y por eso “le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo”. Y agregó de manera contundente que “estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda”.

Días atrás y antes de que se votara su desafuero, las sospechas de una fuga a un país limítrofe se incrementaron debido a que se conocieron audios de Kiczka pidiendo una habitación en un hotel de la ciudad de Iguazú, cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

En los audios obtenidos, se escucha a Kiczka, representante del partido Activar y colaborador cercano de Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente Ramón Puerta, pidiendo con urgencia una habitación económica en el centro de Iguazú. Según registró Infobae, Kiczka expresó en uno de los mensajes: “Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”.

Por su parte, una presunta empleada del lugar donde el diputado habría estado alojado también fue escuchada en los audios, refiriéndose a él como “un freak” que se hospedó en la habitación 27 del hotel, se quedó una noche, desayunó y se fue, según narró Infobae.

Los investigadores judiciales afirmaron a este medio que el legislador habría estado en Iguazú el martes o miércoles pasado, consciente de las inminentes órdenes de arresto que pesaban tanto sobre él como sobre su hermano, Sebastián Kiczka. La estancia del diputado en este refugio temporal coincidió con los días previos a que la legislatura de Misiones votara su desafuero, un movimiento crucial que permitiría proceder con su arresto sin las limitaciones legales del fuero parlamentario.

Los detalles aportados por la empleada del hotel y los audios interceptados son componentes significativos en la investigación que sigue vinculando a Kiczka con presuntos delitos relacionados con material de abuso sexual infantil, una acusación de alta gravedad que ha provocado un escándalo en el ámbito político provincial y nacional.