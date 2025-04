“Arce no tiene chance de nada, ni siquiera con el aparato estatal”, asegura politólogo Bretel

Considera que Morales intentará por todos los medios participar como candidato presidencial.

Santa Cruz.- Luego de conocer las encuestas , el politólogo Guillermo Bretel fue enfático al señalar que el presidente, Luis Arce Catacora, no se lanzará como candidato presidencial porque no tiene “chance” de lograr un buen resultado.

«A mí me gusta trabajar con datos y no soy de las personas que le gusta especular, sobre todo cuando no hay una base o conozco muy poco del interior de lo que sucede en un partido. Y en este caso, por lo que veo los números, Arce realmente no tiene ninguna chance de nada, ni siquiera con el aparato estatal puede repuntar. Entonces, por animarme a especular, porque me hacen la pregunta aquí, yo creo que Arce no va a ir (de candidato presidencial)”, afirmó el politólogo en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En el estudio lanzado por el canal televisivo, se reveló que el presidente Arce enfrenta una fuerte desaprobación a nivel nacional. Con solo un 1% de intención de voto, su imagen sufre un rechazo del 91%, donde un 44% de los encuestados la califica como «mala» y un 47% como «muy mala». Las regiones que más lo cuestionan son Tarija y Oruro (95%), seguidas de Santa Cruz y Cochabamba (93%).

A pesar de este escenario adverso, Arce registra su mejor desempeño en Pando y Potosí, donde alcanza un 12% de percepción positiva. Sin embargo, el estudio confirma una tendencia generalizada de descontento, lo que podría repercutir en sus aspiraciones políticas de cara a las próximas elecciones.

El experto alertó que el exmandatario y líder cocalero, Evo Morales, intentará por todos los medios participar como candidato presidencial, lo cual no debería suceder si el Estado boliviano conserva la institucionalidad.

“Morales no debería ir. Si la sociedad y el Estado tiene algo de institucionalidad, no deberían permitir que Evo vaya a la reelección porque está inhabilitado y es cosa juzgada. El que tiene más chance, como vemos, y que por eso lo ponen en las encuestas, es Andrónico Rodríguez. Habrá que ver si puede conseguir la articulación política necesaria”, expresó Bretel.