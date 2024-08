Arias aboga por aumento de escaños: “No voy a aceptar que se le quite un diputado a La Paz”

El alcalde Arias, en contacto con los medios. Foto: Alcaldía de La Paz

El alcalde de La Paz Iván Arias salió en defensa del incremento de escaños por departamentos, para que ninguna región se vea afectada por la redistribución tras llevarse adelante el Censo de Población y Vivienda. El burgomaestre explicó que no permitirá que se le quite un diputado a la ciudad de La Paz, debido a que ello conlleva a perder peso político en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“No voy a aceptar, si es que La Paz pierde población, que se le quite un diputado, porque eso es perder peso político en la Asamblea”, indicó el alcalde Arias en entrevista con Detrás de la Verdad.

El alcalde realizó tal consideración en el marco de la pregunta 4 propuesta por el presidente Luis Arce, que se refiere a realizar un referendo para definir políticas como levantar la subvención de carburantes, la reelección continua o discontinua y la redistribución de escaños, siendo la última rechazada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Dicha instancia rechazó la pregunta debido a que ésta implica una reforma a la Constitución, y las modificaciones a la Carta Magna implican que los referendos sean convocados vía iniciativa ciudadana o mediante una ley que cuente con dos tercios de apoyo de los legisladores presentes en la Asamblea.

Arias manifestó que se debe lograr el consenso para realizar tal modificación a la normativa vigente desde 2009. Pide al Legislativo “abrir el candado” del artículo 146 para modificar la cantidad de diputados para “evitar una confrontación”.

“Abran el candado del 146, que no sean 130 diputados, que se aumente, porque lo que va a aumentarse después del Censo, según las estimaciones que tenemos, no son más que cuatro diputados, para tres regiones. Entonces para que no parezca que estamos queriendo agrandar el Parlamento hemos planteado también que se eliminen los supraestatales, que no hacen nada, nadie los conoce y nos evitamos una guerra, una confrontación”, dijo el burgomaestre.

El Gobierno ya presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) las tres preguntas del referendo que planteó el presidente Luis Arce. Los tribunos deben pronunciarse hasta antes de este sábado, 31 de agosto, para que el Ejecutivo emita el decreto que convoque a esa consulta para el 1 de diciembre. Para esta ocasión ya no figura la pregunta de la redistribución de escaños.