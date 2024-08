Bolivia denuncia que contrabando de carne a Perú incide en la escasez y la subida de precios

El viceministerio de Defensa del Consumidor admite que no existe una normativa que prohíba la salida de alimentos del país mediante el contrabando a la inversa como ocurre actualmente.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, denunció que el contrabando de carne a Perú incide en la escasez de este producto y el incremento de precios en los mercados principalmente de La Paz.

«Estamos subvencionando para que consumidores del Perú se beneficien de un esfuerzo que está realizando nuestro Estado y que es resultado del esfuerzo de todos los bolivianos», denunció anoche en una entrevista Cadena A.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En La Paz particularmente se denunció el incremento de precios debido a la escasez de carne de res, cerdo y pollo, y como consecuencia los precios para el consumidor final también se han incrementado.

Este problema se suma a la inflación sostenida n Bolivia debido a factores como la escasez de dólares en el sistema financiero y el fortalecimiento del mercado paralelo de la divisa que ayer registraba cotizaciones de Bs 11 y Bs 12.

En Bolivia, el kilo de carne de chanco cuesta entre 27 y 30 bolivianos mientras en Perú costaría por encima de 45 bolivianos, refirió el viceministro Silva. El kilo de carne de res en La Paz tiene costo promedio entre 44 y 46 bolivianos mientras en el vecino país cuesta por encima de 60 bolivianos.

Esto hace atractivo la salida de la carne hacia Perú mediante puntos fronterizos como Desaguadero.

«Por eso no tenemos carne de cerdo, está muy poca la carne de cerdo. Las caseras que están en la Incachaca, en la Garita de Lima, se quejan de que no hay carne de cerdo y si hay es caro, el comerciante dice o me pagas 30 o me lo llevo al Perú porque allí me están pagando calladito 45», afirmó Silva.

También puede leer: Carne incautada al contrabando será entregada a orfanatos y asilos

La autoridad gubernamental admitió de que no existe una norma que prohíba la salida de alimentos al exterior.

El contrabando a la inversa como también se conoce a este fenómeno hace que productos bolivianos sean exportados de Bolivia hacia Perú, Brasil y Argentina mediante vías ilegales y sin declaración aduanera.

Esto incide en los precios y la disponibilidad de los productos.