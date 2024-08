Camacho al presidente Arce: Deje los cálculos políticos y atienda la economía; la gente no come política

Según el gobernador de Santa Cruz, ahora detenido en Chonchocoro, no existen señales de querer corregir las cosas, “los bolivianos necesitamos un cambio”.

Presidente Luis Arce y Luis Fernando Camacho. Foto: composición ANF

La Paz, 15 de agosto de 2024 (ANF).- El gobernador de Santa Cruz, ahora detenido en Chonchocoro, dijo al presidente Luis Arce que “deje los cálculos políticos y atienda la economía”, porque la gente no vive de la política.

“Presidente Arce, deje los cálculos políticos y atienda la economía, se lo venimos diciendo hace meses, la gente NO come política, no se cura con política, no vive de la política”, señaló Camacho a través de su cuenta X.

Se pronunció a propósito de la compleja situación económica del país, detalló que a las familias el dinero no les alcanza, la mora de la banca crece, las empresas despiden personal y los emprendedores cierran negocios. “Esa es la realidad que se debe tratar con urgencia”.

El país enfrenta desde febrero de 2023 la falta de dólares, esa situación ha creado un mercado paralelo en el que el tipo de cambio se ha disparado hasta el 100%, esto ha significado un duro golpe para los importadores y la cadena vinculada a este rubro, además de las consecuencias como el alza en los precios de diversos productos.

A esta situación se suma la escasez de carburantes, particularmente del diésel. La característica recurrente en las estaciones de servicio son las largas filas. En ambas situaciones, el Gobierno culpa a la “especulación”, también a los banqueros, a los exportadores, incluso a los analistas.

“Con su intento de mostrar que tiene dominadas nuestras instituciones no va solucionar nada, es con trabajo, con propuestas y con empatía que se sale de los malos momentos”, añadió Camacho.

En su opinión no existen señales de querer corregir las cosas, “los bolivianos necesitamos un cambio”.

El Gobierno está realizando diálogos, lo hizo el pasado miércoles con el denominado Gabinete social, el que está conformado básicamente por sus organizaciones afines cuyo propósito es político-electoral, en el encuentro plantearon el control de las exportaciones, este tema en particular ha sido totalmente rechazado por los empresarios y productores.

Este jueves, el presidente Arce se ha reunido con los actores empresariales y productivos, han intercambiado propuestas y este viernes retomarán el diálogo para asumir medidas que enfrenten la crisis.