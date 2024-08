“Son ocho veces que me han ofrecido libertad a cambio de que negocie. Incluso enviaron a un ministro hasta mi celda a proponerme acuerdos que nunca lograrán porque tengo clara la consciencia de que estoy preso por defender una causa que nos importa a todos”, reveló el gobernador, aunque no mencionó detalles al respecto.

“Con las dictaduras no se acuerda ni se transa, la libertad de un preso político no depende de la justicia vendida ”, reza un mensaje del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho difundido este sábado, en el que asegura que hasta en ocho ocasiones le ofrecieron negociar su libertad.

“No soy el único, hay muchos otros bolivianos también perseguidos y presos, pero sé que hay un ensañamiento conmigo por representar a Santa Cruz (…) Sabiendo que me iban a encarcelar no hui, menos voy a huir ahora a mi destino, así sea el más duro. Yo decidí seguir el camino de esta lucha y asumo las consecuencias de mi decisión, por eso es que nunca me verán huir ni negociar con el MAS”, agregó.

En su mensaje, Camacho pidió a la ciudadanía no dejarse arrastrar por el miedo a la crisis ni a la mano dura de la “dictadura masista”, ya que al igual que pasó con la UDP, esta situación no acabará con Bolivia, pero “sí acabará con la gran mentira del populismo masista”.

“Así me llenen de imputaciones para tratar de doblegarme, nunca lo van a conseguir. Que sepan el presidente Arce y el MAS que si creen que con juicios me van a quebrar, o que yo involucre a otros cruceños en los procesos amañados que me siguen, o que me venda, no lo van a lograr”, remarcó el gobernador.