Canadá suspende permisos de trabajo a visitantes extranjeros

El gobierno de Justin Trudeau busca «recalibrar el número de residentes temporales en Canadá y preservar la integridad del sistema de inmigración».

El gobierno de Canadá dejó de otorgar permisos de trabajo a los visitantes extranjeros, una política que había sido puesta en vigor durante la epidemia de covid-19, informó el viernes (30.08.2024) la radiotelevisión pública canadiense, CBC.

La decisión es la última adoptada por las autoridades de Canadá para limitar el número de trabajadores extranjeros en la economía canadiense, así como de los solicitantes de refugio que llegan al país.

La medida fue instaurada en agosto de 2020 para ayudar a los visitantes extranjeros que se encontraban en Canadá y que no podían regresar a sus lugares de origen por el cierre de las fronteras. Desde entonces, 6.549 personas solicitaron permisos de trabajo bajo el programa y 4.761 recibieron la autorización.

El gobierno canadiense había anunciado inicialmente que dejaría de conceder permisos de trabajo a visitantes extranjeros en febrero de 2025.

