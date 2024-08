Casi la mitad de Puerto Rico está sin electricidad tras Ernesto, informa la compañía de servicios públicos

Con lluvias intensas descargando más de 25 centímetros, el gobierno supervisa niveles de ríos en el este de la isla y toma medidas preventivas ante posibles desplazamientos.

Las personas dependientes de energía, especialmente los adultos mayores, enfrentan amenazas graves. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Casi la mitad de Puerto Rico estaba a oscuras el miércoles después de que una tormenta tropical azotara el archipiélago con lluvias torrenciales y vientos, dañando una red eléctrica que ha luchado por recuperarse de tormentas repetidas.

Luma Energy, el consorcio privado que opera la transmisión y distribución de electricidad de Puerto Rico, informó que más de 700,000 de sus casi 1.5 millones de clientes estaban sin electricidad, lo que significa que el 50.3% del sistema estaba fuera de servicio. Culebra y Vieques, dos islas menores habitadas frente a la costa este, están experimentando apagones casi totales.

Ernesto, ahora un huracán de categoría 1, se fortaleció bien al noroeste de la costa de Puerto Rico, pero su cola sur saturó el territorio estadounidense con lluvias excesivas, descargando más de 25.4 centímetros en algunas áreas. Se espera que la lluvia continúe cayendo hasta la tarde. Los funcionarios de emergencia están vigilando los niveles de agua de varios ríos al borde de la inundación, particularmente en el este de Puerto Rico, y preparándose para la posibilidad de deslizamientos de tierra.

Los cortes de energía son una experiencia frustrantemente común en Puerto Rico. La falta de electricidad representa una amenaza particular para las personas dependientes de energía, especialmente los adultos mayores, que necesitan energía para mantener tratamientos que les salvan la vida. Pero también interrumpe el servicio de agua a los hogares de todo el archipiélago, algunos de los cuales dependen de una serie de bombas con energía para su suministro.

Después del huracán María, miles murieron, algunos por brotes de enfermedades transmitidas por el agua, cuando la electricidad y el agua no se restablecieron durante meses. En los últimos años, el gobierno ha tratado de posicionar generadores de respaldo para suministrar electricidad durante los cortes, pero el despliegue de ese programa ha sido irregular y obstaculizado por fallas operativas.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que ha pedido al presidente de Luma que restablezca la electricidad “lo más rápido posible”. Añadió que el presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre para el territorio estadounidense, desbloqueando asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“Queremos que ese número de clientes sin servicio disminuya”, dijo. “Pero es difícil decir cuándo el 100% de los clientes verán el regreso de la electricidad porque el personal está en terreno evaluando eso ahora”.

Hasta ahora, no se han reportado muertes relacionadas con la tormenta.

Miraidaliz Rosario Pagán, alcaldesa de Naguabo, un municipio del sureste conocido por las inundaciones, dijo que toda su comunidad de unas 23,000 personas no tiene electricidad desde las 2:30 a.m. del miércoles, y que al menos cuatro barrios que consisten en cientos de familias no tienen agua corriente. Más de 25.4 centímetros de lluvia cayeron durante la noche y en las horas de la mañana, pero dijo que los ríos están comenzando a receder a niveles normales.

A pesar de los esfuerzos por mejorar el servicio en toda la isla, Rosario Pagán dijo que la electricidad sigue siendo poco confiable para su comunidad. Después de quejarse con Pierluisi en una llamada telefónica el miércoles por la mañana, dijo que representantes de Luma llamaron para programar una reunión. La causa del apagón en su ciudad no está clara, pero hay docenas de árboles y líneas eléctricas caídas por las vías del área.

Sin mejor información de los proveedores, la alcaldesa dijo que se ve obligada a mitigar los peores efectos atendiendo necesidades específicas a medida que surgen. En los últimos años, Rosario Pagán dijo que abrió una oficina en su gobierno específicamente para los adultos mayores, quienes ahora comprenden una gran parte de sus residentes.

Los trabajadores hicieron un inventario de las necesidades de tratamiento y medicación de varios residentes antes de la tormenta, y su oficina distribuyó más de 200 pequeñas baterías y paneles solares a hogares específicos dependientes de energía.

“La energía eléctrica es un servicio esencial fundamental para la calidad de vida de las personas aquí”, dijo Rosario Pagán. “Con las altas tarifas que pagamos como puertorriqueños, y hemos visto ocho aumentos en las tarifas en los últimos años, es preocupante que aún recibamos un servicio tan pobre”.

Un generador está alimentando la única clínica médica en Naguabo, pero hasta ahora la alcaldesa dijo que no han experimentado emergencias de salud. El gobierno local también alquila inversores de energía a los residentes que los necesitan, pero tienen un suministro limitado.

“Gracias a Dios esta tormenta no tocó tierra y no ha habido pérdida de vidas ni muchos daños materiales”, dijo Rosario Pagán. “Tenemos algunas opciones disponibles para los residentes mientras no tienen electricidad, pero esto no puede durar mucho”.

(c) 2024 , The Washington Post