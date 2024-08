Censo: Mes clave para saber cuántos somos

SUCRE. Un censista cumpliendo su trabajo el sábado 23 de marzo de 2024. ARCHIVO

A fin de mes, Bolivia debe conocer los primeros resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que determinarán una nueva distribución de recursos y de escaños parlamentarios, lo que puede agravar la conflictividad en el país, de acuerdo con las advertencias de varios analistas.

Según estimaciones del propio Instituto Nacional de Estadística (INE) tras el censo del 23 de marzo, el total de habitantes podría acercarse a los 13 millones.

Después del conflicto que protagonizó la institucionalidad cruceña en 2022 para reclamar la realización del censo, cualquier pronunciamiento oficial sobre el tema es recibido con suspicacia por ciertos sectores. Organizaciones como la Ruta del Censo han advertido hermetismo en esta fase del proceso.

Con todo, el INE ha comprometido para este 30 de agosto resultados a nivel nacional, departamental y municipal, dejando los correspondientes a las circunscripciones electorales para diciembre de este año, según ha reiterado el director, Humberto Arandia, a lo largo de estos meses.

Los resultados totales de las variables de vivienda y demográficas serán entregados en marzo y abril de 2025.

Entretanto, siguen incubándose controversias políticas y posicionamientos de las regiones, respecto a la población que esperan, unas, y una eventual disminución de sus habitantes, otras.

Sobre esto último, 284 de 339 municipios, 84% del total, pueden perder recursos de coparticipación tributaria a partir de los resultados del censo; en Chuquisaca, casi todas sus alcaldías, según una proyección de la Fundación Jubileo. En esa línea, desde este departamento y otros empobrecidos han reclamado un pacto fiscal para que la redistribución de recursos no solo contemple el criterio poblacional. La propuesta aún no termina de insertarse en el debate nacional.

PROYECCIONES PREVIAS

Proyecciones previas daban cuenta de una población estimada para 2024 de 12.332.252 habitantes, situando a Santa Cruz como el departamento con mayor crecimiento con 3.547.045. Le seguían La Paz con 3.107.890 y Cochabamba, con 2.177.186 y, después, el resto de departamentos sin superar el millón de habitantes, entre ellos, Chuquisaca.

URBANIZACIÓN

En la actualidad, el 70,5% de los habitantes de Bolivia vive en el área urbana, un porcentaje que subirá al 90% hasta 2032, vaticina el experto en planificación y municipalismo Carlos Hugo Molina sobre la base de estudios.

El proceso de urbanización ha afectado a los departamentos en diferente medida: Santa Cruz (84%), Beni (75,4%) y Cochabamba (70,9%) presentan niveles de urbanización superiores al promedio nacional del 70,5%, mientras que Potosí (43,4%) y Chuquisaca (51,6%) son los departamentos con menor población urbana, según la Encuesta de Hogares 2021.

Esto no evita indicadores preocupantes para Chuquisaca, que registra una tasa de crecimiento intercensal de 0,69% –la más baja del país– cuando la media nacional es de 1,7%. Similar situación se presenta en Potosí.

PUNTO DE VISTA – Mario Galindo: Ruta del Censo

Habrá que esperar que cumplan con su palabra (por el INE). La verdad que ha sido bastante impermeable la labor del INE en cuanto al procesamiento de datos. Nosotros, como Ruta del Censo, le hemos pedido que nos permitan hacer veeduría; no nos han respondido, no aceptan reuniones, no aceptan ningún tipo de diálogo; entonces, en ese escenario, es muy complicado saber qué es lo que está pasando. En anteriores procesos hemos participado ampliamente; ha habido inclusive comités ciudadanos que han participado a lo largo de todo el proceso censal. Inclusive en este proceso censal, a pesar de todos los problemas que ha habido, hasta el momento del levantamiento de datos censales hemos tenido una relación más o menos fluida con el INE, pero desde que han empezado a procesar los datos parece que hubiera una instrucción de cerrar las puertas y no permitir absolutamente ningún acceso.

(…) Más o menos los resultados son previsibles: sabemos que Santa Cruz gana cinco escaños; sabemos que Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz pierden escaños y sabemos que 55 municipios ganan recursos con la coparticipación, entre ellos Sucre y otras capitales y municipios intermedios, y sabemos que todos los demás municipios pierden. En esa situación, evidentemente, mucha conflictividad no puede haber porque aquí lo que mandan son los datos”.

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

Bolivia 1,7% Población urbana 2,4% Población rural 0,5% Pando 6,6% Santa Cruz 2,4% Oruro 2,1%, Tarija 1,9% Cochabamba 1,5% La Paz 1,3% Potosí 1,3% Beni 1,3% Chuquisaca 0,7%

2024: PROYECCIÓN ESTIMADA EN BOLIVIA

Bolivia 12.332.252 Santa Cruz 3.547.045 La Paz 3.107.890 Cochabamba 2.177.186 Potosí 933.715 Chuquisaca 675.643 Tarija 619.784 Oruro 561.885 Beni 535.271 Pando 173.833

