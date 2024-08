¿Cómo protejo mi patrimonio para no perder su valor? Ante la escasez de dólares en el país y las constantes fluctuaciones de la divisa internacional, la población se ha visto preocupada y se ha preguntado cómo proteger su patrimonio y sus bienes materiales en una situación compleja para la economía boliviana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el financista Jaime Dunn explicó que es importante que la población conserve su patrimonio en activos que no pierdan su valor, como dólares, electrométricos, terrenos, casas y hasta automóviles.

“Si no hiciste nada en las últimas tres semanas, has perdido entre el 30% y 40% de tu patrimonio respecto al dólar”, cuestionó.

Recomendó a los bolivianos adquirir, por lo menos, la mitad de su patrimonio en dólares. Con eso, en su criterio, ya se ha cubierto el riesgo. “Si el dólar sube, tiene la mitad en dólares, y si baja el precio del dólar, tus bolivianos se mantienen. El cambio es 50/50”, recomendó.

“Así, ya has generado una protección”, aseguró.

Explicó que, en caso de conseguir dólares, se puede adquirir otro tipo de monedas como soles o euros. “Puedes acceder a cualquier activo que se cotice en dólares como electrodomésticos y bienes inmuebles en Bolivia. Hay diversas maneras”.

A su vez, la población que no cuente con el dinero suficiente para comprar terrenos o vehículos, puede optar por adquirir productos no perecederos. “Con eso proteges tus ingresos. No decimos que vayan a especular, pero la gente tiene derecho a proteger su patrimonio”.

“Si no tienes acceso al dólar, al euro o al sol, hay otras monedas que puedes adquirir, como el mundo de los criptoactivos”, insistió Dunn.

Desde inicios de 2023, Bolivia atravesó una escasez de dólares que se agudizó en 2024. Esto hizo surgir una cotización paralela que supera en un 100% al tipo de cambio oficial regulado por el Estado.

El punto crítico de la escasez fueron las últimas semanas, cuando se cotizó hasta en Bs 15 el dólar. No obstante, actualmente, el precio del dólar oscila los Bs 13,50 y Bs 14.

Al respecto, Dunn confirmó que hubo una “notable caída” en el precio del dólar paralelo el fin de semana. “El fin de semana estaba a Bs 15. En Cochabamba y Santa Cruz llegó a Bs 18. Ahora ya estaba entre Bs 13 y Bs 13,50”.

No obstante, explicó que antes de establecer un precio fijo ala dólar paralelo se debe analizar las diferencias entre las cotizaciones, es decir, intenciones de compra, y los cierres. “Hay que tomar en cuenta el dato de cierre”.

El presidente Luis Arce, en su mensaje del Día de la Patria, el 6 de agosto en Sucre, anunció un encuentro con los empresarios —ahora fijado para el 14 de agosto— con el fin de analizar el tipo cambiario y la situación de las exportaciones e importaciones.