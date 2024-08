José Quiroz: «Como concejales no estamos conformes con los resultados del Censo»

Nos faltó hacer como autoridades más trabajo en concienciar a la población para ser censadas y como concejales no estamos conforme con los resultados del Censo, aseveró el concejal por el Movimiento al Socialismo José Quiroz.

Fuente: MAS/IPSP

Se dieron a conocer los resultados del Censo que fueron hechos en el presente año y no fueron los resultados que la población cruceña esperaba ya que salieron con solo 3.115.386 millones de habitantes en el departamento de Santa Cruz De la Sierra, a lo que dio lugar a vertir su opinión el concejal José Quiroz, “ Nos faltó hacer más trabajo de concienciar, pero algunos representantes dejaron el trabajo a los concejales y hasta el Alcalde Jhonny Fernández pidió que no se vayan a sus lugares de origen y no estamos conforme con los resultados del censo, porque no estaba en nuestras expectativas”.

Quiroz explicó “Como Concejal del Movimiento al Socialismo hemos salido a los barrios, pero nos ha faltado, y los vecinos necesitan educación, salud, los pavimentados que necesita Santa Cruz, nos faltó mucho trabajo político, ni hemos visto al comité cívico y a otras autoridades cívicas”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas